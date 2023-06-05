كرم بورسين يتلقّى تهنئة خاصة من أنطونيو بانديراس في عيد ميلاده.. ماذا قال له؟

احتفل النجم التركي الشهير "كرم بورسين" بعيد ميلاده يوم الرابع من حزيران بعيد ميلاده الـ 36، حيث سارع جمهوره عبر السوشال ميديا بتوجيه التهاني والتبريكات له بهذه المناسبة.

أنطونيو بانديراس يهنىء كرم بورسين بمناسبة عيد ميلاده



كانت من اكثر الرسائل التي أثارت ضجّة كبيرة والتي تلقّاها النجم التركي "كرم بورسين" هي رسالة النجم الاسباني الشهير "أنطونيو بانديراس".



ونشر النجم العالمي بانديراس عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة خاصة الى نجم مسلسل أنت أطرق بابي قام من خلالهفيها بعيد ميلاده الـ 36 حيث كتب له: "يوم ميلاد سعيد يا صديقي".



وأكّد الجمهور من خلال هذه الرسالة الخاصة بان هناك علاقة صداقة قويّة تربط النجم التركي كرم بالنجم الاسباني أنطونيو، خاصة وأن شهرة كرم في اسبانيا أصبحت كبيرة جدًا ومن المتوقع أن يشارك قريبًا في مسلسل إسباني.

كرم بورسين يتعرّض لانتقادات بسبب حفصة نور



تعرّض النجم التركي لانتقادات عديدة وذلك بعد أن ظهر رفقة النجمة حفصة نور خلال احتفالية شركة القمر والتي ستشاركه في بطولة مسلسل "واشراقتي"

ووثق فيديو موقف محرج تعرضت له حفصه بسبب كرم حيث كانت تقبله بطريقة حميمية وحماسية، إلا أن النجم أبعد نفسه بسبب حماس حفصة المبالغ به، وهو ما اعتبره الجمهور طريقة غير احترافية في التعامل مع الموقف.

وكان الجمهور انتقد اختيار حفصة لدور البطولة إلى جانب كرم بورسين بسبب فرق العمر الكبير بينهما والذي يصل إلى 12 عامًا.