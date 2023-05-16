كرم بورسين يستعدّ لبطولة مسلسل جديد.. وهذه النجمة ستشاركه

يستعدّ النجم التركي الشهير "كرم بورسين" للبدء بتصوير عمل تلفزيوني جديد لصالح شركة القمر وذلك بعد غياب طويل عن الدراما التلفزيونية منذ آخر اعماله "انت اطرق بابي" الذي جمعه بالفنانة هاندا ارتشيل.

تفاصيل مسلسل كرم بورسين الجديد مع شركة القمر



أعلنت شركة القمر لإنتاج للمسلسلات التركيّة بأنها تقوم في الوقت الحالي بالتجهيز لمسلسل تلفزيوني جديد سيكون من بطولة النجم التركي "كرم بورسين".



كما كشفت الشركة بأنها اتفقت مع النجمة "حفصة نور" لتشارك كرم بورسين في دور البطولة في المسلسل حيث سيشكّلان ثنايًا جديدًا في المسلسل القادم.



واتفقت شركة القمر مع المخرج "علي بيليجين" ليشرف على تصميم المسلسل وهو مخرج مسلسل "القضاء" الذي حظي بنجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية.

Hafsanur Sancaktutan ve #KeremBursin'in başrolü paylaşacağı dizinin yönetmeni belli oldu. Ay Yapım’ın birçok projesinin kurucu yönetmeni olan Ali Bilgin. #HafsanurSancaktutan ise şimdilik Leyla kod adlı karakter için hazırlık yapıyor. Haber; https://t.co/2in9lgb8qO pic.twitter.com/xXoZSqJSS8 — Hafsanur Sancaktutan News (@hafsanurnews) May 15, 2023

تفاصيل دور كرم بورسين وحفصة نور

أعلنت شركة القمر بان النجم التركي سيؤدي دور شخص شاب يدعى"أوغوز" وهو الوريث العنيد لعائلة غنيّة وتتمتع بقوة وسلطة، أما حفصة نور فستؤدي دور ليلى دون الكشف عن تفاصيل الشخصية.



ولم يتم تحديد اسم المسلسل بعد أو طاقم عمل من النجوم الاخرين في المسلسل، كما أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل قصة المسلسل.