طفلة تشارك نانسي عجرم الغناء على المسرح في تونس وتشعل حماس الجمهور (فيديو)

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلها الغنائي ضمن مشاركتها في مهرجان بنزرت الدولي في تونس يوم السبت، وبحماسها المعتاد وروحها المرحة، لم تتوقف أجواء الغناء والاحتفال للحظة واحدة من قبل الجمهور الذي تفاعل بقوة خاصة مع مع أغنية "بدنا نولع الجو" وعدد من الأغاني الأخرى.

وما زاد حماس الجمهور وأشعل الأجواء في مهرجان بنرزت في تونس، ظهور طفلة بفستان زفاف وصعودها إلى المسرح، ومشاركتها الغناء مع نانسي عجرم أثناء غنائها "بدنا نولع الجو"، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها ويصفق لها بحرارة لتشجيعها.

الجدير ذكره أن نانسي عجرم عادت مؤخرًا للمشاركة في المهرجانات الفنية وإحياء الحفلات الغنائية، حيث انتهت من إجازة الأمومة قبل فترة قصيرة بعدما استقبلت مولودتها الثالثة ليا، التي كشفت عن وجهها في أكثر من مناسبة ونالت تفاعل كبير من الجمهور.

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