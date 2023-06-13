طفلة مسلسل "أحلام كبيرة" شابة جميلة في احدث ظهور.. ما علاقتها بـ سلمى ومها المصري؟

تداول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة حديثة للفنانة السورية الشابة جودي المصري التي شاركت في العديد من الأعمال الفنية خلال طفولتها.



طفلة مسلسل أحلام كبيرة في عمر الشباب



وتبين أن الصورة المتداولة هي من حساب الفنانة الشابة التي اشتهرت في طفولتها بعدد من الاعمال أبرزها شخصية سلمى في مسلسل "أحلام كبيرة" على انستغرام.





وظهرت الفنانة بعمر الشباب بعد اختلاف ملامحها حيث أصبحت بعمر الشباب، واستذكر الجمهور أبرز أدوارها خلال الطفولة لا سيما في مسلسل أحلام كبيرة الذي يعتبر واحد من أيقونات الدراما السورية من إخراج الراحل حاتم علي.



وجسدت المصري في العمل دور الطفلة سلمى التي تقطن في نفس حي عائلة أبو عمر، وتخسر عائلتها في حادث سير لتعيش فترة قصيرة عند عائلة أبو عمر حتى يأتي عمها ويأخذها إلى أمريكا.





تعود سلمى بعد سنوات من السفر إلى عائلة عمر وتجسد دورها في عمر الشباب " نادين تحسين بك" لترتبط بسامي ويجسد دوره قصي خولي.



وإلى جانب أحلام كبيرة شاركت جودي بالعديد من المسلسلات خلال طفولتها من أبرزهم، مسلسل عشنا وشفنا، حاجز الصمت "الطفلة خولة"، أشواك ناعمة "الطفلة لوتس"، ليس سرابا "الطفلة ليليان".



وأشارت بعض المصادر في وقت سابق إلى ان جودي المصري هي ابنة شقيق كل من النجمتين سلمى المصري ومها المصري.



ويشار إلى أن جودي المصري اعتزلت التمثل منذ سنوات حيث كان آخر اعمالها مسلسل عن الخوف والعزلة الذي عرض في عام 2009.



