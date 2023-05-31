طفل (تحت الوصاية) يسجد بعد تلقيه جائزة أفضل نجم صاعد

البوابة-شهد حفل قمة صناعة الإبداع لتوزيع جوائز مسلسلات رمضان إهداء الفنان الشاب طه الدسوقي الجائزة التى حصل عليها و هي جائزة أفضل نجم صاعد إلى الممثل الطفل عمر شريف بطل مسلسل (تحت الوصاية)، و الذي نافس معه في نفس الفئة، ليسجد عمر شريف ساجدا شكر لله وهو يبكي من فرحته بالجائزة.

وتفاعلت النجمة منى زكي مع الموقف بالتصفيق الشديد لعمر شريف، والذي جسد دور نجلها في مسلسل (تحت الوصاية) في موسم دراما رمضان الماضي، وقد حصدت منى جائزة أفضل ممثلة في الموسم الرمضاني عن دورها في هذا العمل.



يذكر ان مسلسل (تحت الوصاية) تأليف خالد وشيرين دياب، و إخراج محمد شاكر خضير ، و بطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.