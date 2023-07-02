طفل مسلسل "الثمن" يبكي بعد هجر والدته إياه.. ويغني لها "مابيه حيل اصبر بعد"

أبكى هادى مقداد، الطفل الذي شارك في بطولة مسلسل "الثمن" بدور "ابراهيم"، الجماهير ومحبيه بعد حلوله ضيفًا في أحد البرامج التلفزيونية، متطرقًا للحديث عن والدته التي تركته وسافرت بعيدًا.

طفل مسلسل "الثمن" يبكي بعد هرب والدته

في اللقاء، بكى هادي لدى حديثه عن والدته، التي تركته هو وشقيقه مع والده وهربت بعيدًا، إذ لم يرها منذ 3 سنوات، كما حاول التواصل معها أكثر من مرة لكنها لم ترد على اتصالاته، وحينما ردت على مكالمة هاتفية له سألته عن مكانه، لتخبره أنه ستراه في يوم محدد، لكنه لم تظهر وحظرته من الاتصال على رقمها.

وأشار الطفل إلى أنه ذهب إلى المدرسة هو وشقيقه ليعود إلى المنزل دون وجود أثر لوالدته، معربًا عن اشتياقه لها، كما أدى لها أغنية "مابيه حيل اصبر بعد" على الهواء لافتًا إلى أنها من الأغاني التي تحبها ولدته.

ولفت إلى أن والده وعمته هما من يشرفان على تربيته والاعتناء به، كما لم يقدم أحد من عائلة والدته على التواصل معه.

طفل مسلسل "الثمن" يصف رزان جمال بـ"والدته الثانية"

كما حلَّ هادي ضيفا في برنامج "صباح اليوم" على قناة الجديد، تطرق في اللقاء للحديث عن علاقته بالممثلة اللبنانية رزان جمال والنجم السوري باسل خياط، بالإضافة إلى تخلي والدته عنه.

في اللقاء، وصف هادي الشخصية التي أدتها رزان جمال في العمل بوالدته الثانية، إذ أعرب عن حبه لها مُشيرًا إلى أنها كانت تلعب معه وتستضيفه في غرفتها الفندقية، وتهتم به كثيرًا، وتبتاع له الألعاب والهدايا.

وتحدث هادي عن دوره في العمل، لافتًا إلى أن العمل عليه كان سهل بالنسبة له، وفي بعض الأحيان كان يشعر بالتعب أثناء عملية التصوير.

رسالة هادي مقداد لوالدته

وتطرق هادي للحديث عن والدته، مُشيرًا إلى أن هذا الموضوع مؤلم بالنسبة له ويزعجه، مؤكدًا أنه لا يعلم أي شيء عنها.

ووجه هادي رسالة لوالدته، قائلًا: "بحبك وارجعي لإني صرت ممثل وبطل".



