طلاق فوز العتيبي من زوجها الذي صورها وهي سكرانة.. وماذا عن الشرط الجزائي؟

بعد انتشار فيديو فاضح للناشطة السعودية "فوز العتيبي" وهي في حالة سكر شديد وشتمها للملكة العربية السعودية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر طلاقها من زوجها "أحمد الموسى" الذي استغلها للوصول لغايته.

وفي التفاصيل، قام زوجها بفتح لايف من حسابها في إنستغرام وأظهرها وهي في حالة سكر شديد وغير متزنة مع ألفاظ خادشة للحياء وشتائم وصلت للمساس بالمملكة العربية السعودية.

وفوجئ الجميع يوم أمس بخبر طلاقها من زوجها بعد أن استغل الفيديو المنتشر كـ ثغرة قانونية ليتجنب الشرط الجزائي للطلاق وقيمته 500 ألف ريال، وشارك محامي مختص الخبر بنصيحة وجهها للفتيات بأن يكن أكثر وعياً ولا يسمحن لأحد بـ إستغلالهن..

فوز من جهتها شاركت تعليق المحامي وأضافت "اكتشفت ان فيه ناس كثير تنتظر طلاقنا واكثر واحد حزني ذا على طول فرح واحتفل بطلاقنا وقام يتخيل سواليف من رأسه واضح شروط عقدي قاهرته لدرجة عجز يمسك شماتته لين يتأكد من الحماس" لتنفي بذلك الخبر وتأكد أنها لم تتطلق".

اكتشفت ان فيه ناس كثير تنتظر طلاقنا واكثر واحد حزني ذا على طول فرح واحتفل بطلاقنا وقام يتخيل سواليف من رأسه واضح شروط عقدي قاهرته لدرجة عجز يمسك شماتته لين يتأكد من الحماس pic.twitter.com/qjhnOliaR8 — فوز العتيبي (@zooztox) April 19, 2020

لكن على الأغلب أن زوجها قد وجد الثغرة القانونية وهو ليس ملزوم بدفع أي مبلغ!

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