نادين نجيم تتغزّل بالمخرج فيليب أسمر: "جمالك جمال مش عادي"..فما القصة؟

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضجة حولها على مواقع التواصل يوم أمس، وذلك بعد تعليقها على صورة نشرها المخرج فيليب أسمر، لتنطلق بعدها مجموعة من التعليقات والتخمينات من قبل الجمهور.

وبدأت القصة عندما قام المخرج فيليب أسمر بمشاركة صورة جديدة له على حسابه الخاص على موقع إنستغرام، والتي أرفقها بتعليق قال فيه: "رجعت الصيفية"، لتنال الصورة إعجاب عدد كبير من زملائه في الوسط الفني وتحديدًا الفنانة نادين نجيم التي كتبت تعليقًا غازلت فيه مخرج مسلسلها "2020" وقالت: "جمالك جمال مش عادي".

وبسبب تعليق نادين نجيم التي أطرت فيه على جمال المخرج فيليب أسمر وغزلها به، جاءت بعض المطالبات من قبل المتابعين الذين تشجعوا واقترحوا على هذا الثنائي الارتباط رسميًا في قادم الأيام.

والجدير بالذكر أن هذا العام ستغيب نادين نسيب نجيم عن سباق رمضان الدرامي للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك بعد أن تقرر تأجيل مسلسلها "2020" بسبب فيروس كورونا الذي آخر تصوير باقي الحلقات.

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