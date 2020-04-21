تعرفوا على الثمن الباهظ لفستان ياسمين صبري في حفل ارتباطها بأحمد أبو هشيمة!

عقدت الفنانة ياسمين صبري خلال الأيام الماضية قرانها على رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وبالتأكيد اتجهت الأنظار إلى الفستان الذي ارتدته خلال هذه المناسبة الخاصة وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد الكشف عن سعره.

وكشف أحد الحسابات على موقع إنستغرام والذي يتخصص بالأزياء وما إلى ذلك عن سعر إطلالة ياسمين صبري خلال المناسبة الخاصة بها، بداية بفستانها المونوكروم الأبيض، وهو ماركة Givenchy Dress، ويبلغ سعره 1012 دولار، أي ما يُعادل 20 ألف جنيه مصري.

أما حذاؤها الكلاسيكي المطعم بنقشة التايجر، فهو ماركة “Christian Louboutin” وتبلغ قيمته 745 دولارا، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري، عدا المجوهرات الماسية البسيطة التي زينت عنقها ومعصمها، وبهذا بلغ المجموع كاملًا لإطلالة ياسمين صبري في حفل عقد قرانها 1757 دولارًا.

وبحسب آراء النشطاء والعديد من روّاد من مواقع التواصل، فإن الغالبية اتفقوا على أن إطلالة ياسمين صبري ليست تلك الإطلالة التي تستحق هذا المبلغ، إلى جانب أن البعض أشار بأنها كانت لديها إطلالات أجمل خلال تواجدها على الـred carpet.

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