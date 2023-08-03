طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها مجددا بطريقة مثيرة للجدل

البوابة-أثارت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا فور اعلان ارتباطها للمرة الثالثة بممثل شاب أحمد خالد و يحمل الجنسية السويسرية، وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

و ظهرت ندى الكامل وهي تقبل شابا في صورة وهو يقف أمام سيارة، وكتبت عبر حسابها: (اخترت أن أكون سعيدة).

و على صعيد منصل، كان مغني المهرجانات عمر كمال، كان قد نفى وجود أي علاقة حب تجمعه بندى، وقال في تصريحات تلفزيونية: (ندى الكامل إنسانة كويسة ومحترمة جدا.. وبتجمعني بيها صداقة شخصية جدا.. ولو في عموما مشروع زواج بيني وبين أي حد هقول للناس كلها تعالوا شرفوني في فرحي).

يذكر أن ندى الكامل كانت قد أعلنت العام الماضي انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي بعد زواج استمر 4 سنوات.





