طليقة جورج الراسي تهدد بفضج عائلته بعد تلقيها تهديداً بالقتل !

ردت طليقة المطرب الراحل جورج الراسي، عارضة الأزياء جويل حاتم، على اتهامات أسرته بالتسبب في وفاته، بالتهديد بـ(فضحهم) بنشر عدد من الحقائق.

وقالت جويل حاتم في مقطع فيديو نشرته مجله (الجرس) اللبنانية عبرموقع (إنستغرام): (أنا هبدأ أفضح الحقائق، وأفضح عيلته ويا قاتل يا مقتول، ومش هسكت لأنكم بتعملوا قلق عشان مصالحكم وأهدافكم).

و سبق وأعلنت طليقة الفنان الراحل، اللجوء إلى السفارة الأمريكية التي تحمل جنسيتها، بعد تأكيدها تلقيها تهديداً بالقتل من أسرة الراسي، لاتهامهم لها بالتسبب في مقتله.

يذكر أن المطرب اللبناني كان قد لقي مصرعه بعد اصطدام سيارته بحاجز أسمنتي على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية السورية.