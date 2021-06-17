طليقة محمد الصيرفي ترد على المتنمرين!

بعد أن انتشرت صورة قديمة تجمع بين الممثل الكويتي محمد الصيرفي وطليقته المدونة السعودية "دودو"، تعرضت الأخيرة بدورها إلى تنمر من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء ردها عبر حسابها الرسمي على سناب شات، وقالت: "أنتو تفكروا أنه أنا مالي صور قديمة، وهذه الصورة القديمة "بوست"، وإلنا صور على انستغرام قديمة".

وعلقت على أن طليقها "محمد الصيرفي" مازال على تواصل معها، وقالت: " أكيد هو على تواصل لأنه ما شفت منه إلا كل خير، واللي بين كل خير واحترام، وكان في ظرف اللي خلانا ننفصل، والرجل جاء على نفسه بسبب ظروفي أنا".

وبالعودة إلى سبب انتشار الصورة، تطرق محمد الصيرفي في برنامج كشف المستور مع الإعلامية الكويتية مي العيدان. والتي عرضته للهجوم بسبب تصريحاته فيه، إلى الحديث عن طليقته.

وفي التفاصيل، قال محمد الصيرفي إنه يبحث عن فتاة تمتلك مقاييس صعبة وأنه يمتلك صورة عامة لزوجته أن تكون صالحة، تحتويه، مُتدينة، وشخصية يعتمد عليها حينما يكون خارجًا، كما يوَّد أن تنجب لها ولدًا. وأوضح أنه يوَّد أن تكون محجبة ومنقبة، وذات جمال استثنائي.

قال: "أبي زوجتي منقبة ومتدينة وجميلة جدًا ما أبي أصوم وفي النهاية أفطر على بصلة، أو أقوم الصبح وألاقي واحد من الربع جنبي".

وأما عن طليقته فقال إنها كانت جميلة لكنها يبحث عن من هي أجمل منها، هذا التصريح أثار فضول الجمهور الذي بدأ بالبحث عن هوية طليقة الصريفي، وعندها وجد الجمهور الصورة التي عرضت "دودو" للتنمر.

وتساءلت مي العيدان في حال المرأة التي تزوجها فقت جمالها بعد فترة من الزمن أو زاد وزنها، هل سيتركها ليبحث عن إنسانة أخرى، ليجيب أنه لا يعلم ما سيجري في المستقبل، لكن أوضح أن الحب يأتي بعد الزواج وأساسه الاحترام.

محمد الصيرفي وخلافه مع ناصر القصبي:

يذكر أن محمد الصيرفي قد تحدث عن خلافه مع ناصر القصبي، وأشار أنه لم يشن هجومًا عليه بل لم يعجبه تصريحه حول احترامه للملحدين، وأوضح أنه لا يحترم شخصًا ملحدًا بل يحاول نصحه لا غير.