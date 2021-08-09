نانسي عجرم تخطف العالمية كالعادة..وهذه المرة بحفل جماهيري في الهند!

ستشهد الهند خلال الأيام القليلة القادمة حفل جماهيري هو الأول من نوعه بمناسبة يوم الإستقلال العالمي للبلاد والذي يوافق يوم 15 من الشهر الجاري.

الحفل سيتميز بحضور أكثر من ١٠٠ شخصية عالمية بهدف جمع التبرعات للشعب الهندي المنكوب على آثر ڤيروس كورونا الذي سبب خسائر كبير لها. ضمن فقرات الغناء خمس فنانيين عالمين تم اختيارهم ما بين البلاد الغربية وهم Ed Sheeran, Mick Jagger, Annie Lennox, وعلى الأغلب شاكيرا، أمام فيما يتعلق بالعالم العربي فـ الإختيار كان سهلاً للجنة المنظمة لأن الإسم العربي الوحيد الذي وصل حدود العالمية بين الفنانات هي ملكة البوب ستار نانسي عجرم.

جمهور عجرم بدورهم أبدوا فرحتهم بهذا الخبر وشاركوا عدة تغريدات تعبر عن فخرهم بنجمتهم الأولى والتي تعيش حالياً نجاح كبير بألبومها الأخير Nancy 10.

نانسي وخطوة جديدة نحو العالمية 🔥 حفل بيوم الإستقلال الهندي بحضور أكثر من ١٠٠ نجم عالمي بهدف جمع التبرعات للشعب الهندي المنكوب بڤيروس كورونا .. نانسي رح تغني بجانب أهم نجوم العالم

Ed Sheeran و Shakira و Mick Jagger



فخوووووووووورين فيكي وبنجاحك ❤️ @Nancyajram pic.twitter.com/pEHOzZxlzM — Abood 🐍 (@aboodshoubaki) August 9, 2021

بالحديث عن ألبوم Nancy 10 فقد أطلقت نانسي الفيديو كليب الخاص بأغنية "سلامات" والتي تحقق نجاحاً كبيراً عبر يوتيوب بأكثر من 3.5 مليون مشاهدة ضمن تصدر قائمة الترند بأكثر من دولة عربية إضافةً إلى تطبيقات الموسيقى ومن بينها تطبيق "ديزر" في الأردن بالمرتبة الأولى.

أما عن باقي الألبوم، فما زال يحقق ملايين المشاهدات بمعظم أغانيه عبر قناتها الشخصية في يوتيوب على الرغم من أن الألبوم متوفر على كافة التطبيقات الموسيقية من دون أي احتكار، ويأتي ذلك برغبة نانسي وإدارة أعمالها بقيادة "جيجي لامارا" لتوفير أعمالها من دون احتكار وبما يصب بمصلحة الجمهور.

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