طليق بلقيس فتحي يوجِّه لها رسالة مبطنة.. والمتابعون "قصده انه تاب وتقرب الى الله"

صدمت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي متابعيها بخبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الإماراتي سلطان عبداللطيف بعد خمس سنوات من الزواج وحفل زفاف أسطوري كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت بلقيس فتحي أنها رفعت قضية خلع ضد زوجها خلال مداخلة هاتفية في برنامج ET بالعربي، بعدما لاحظ متابعوها اختفاء سلطان عن كافة المناسبات وتصوير الكليبات بعد أن كان رفيقها الدائم في كل مكان، وردَّت:" رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلنا ثقة بالقضاء النزيه ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع ولا يمكنني أن أتكلم بشيء".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسلطان شاركها عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" مُرفقًا بعبارة "من ذاق حب الله إرتوى"، حيث رأوها رسالة مبطنة لبلقيس التي يبدو أنها مستكملة طريقها الفني وبقوة غير مبالية بطلاقها.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الصورة، وسخروا من الذين يعتقدون أن العبارة رسالة مبطنة، فعلَّق أحدهم: " وين رساله المبطنه؟ 😕😑 تحبون سوالف والمشاكل".

وعلَّق آخر: " فكونا يرحم امكم ترا ازعجتو آمنا في ذولي وربي مشاهير ماعندهم سالفه خلاص فكونا".

من جهة أخرى، رأى البعض أنها رسالة تُشير إلى أن سلطان يوَّد إنسانة محافظة لا تمت للوسط الفنس بصلة، وكتب أحدهم: "اتوقع هو يبغى وحدة محافظة مو مشهورة. غامر وماعجبه الحال".

وكتبت أخرى: "قصده انه تاب وتقرب الى الله بعد ما طلق المغنية الكاسية العارية".

زواج بلقيس فتحي

يذكر أن زواج بلقيس كان قد شكل حدثاً مهماً وتصدَّر اهتمامات جمهورها، حيث احتفلت خلال الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافها في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف بالأسطوري والملكي.

خلال حفل الزفاف كان من المفترض أن تطل الفنانة بفستانين إلا أن الفستان الثاني تمزق السحاب الخاص به مما دفعها إلى الاكتفاء بواحد وكان من تصميم تيما عابد.