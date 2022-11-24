طليق عبلة كامل يكشف أسباب اعتزالها الفن

كشفت الفنان أحمد كمال أسباب اعتزال زوجته السابقة الفنانة الكبيرة عبلة كامل.وقال كمال في حواره ببرنامج (الستات)، الذي يعرض على قناة (النهار)، أن الفنان من الممكن أن يعتزل بسبب اكتفائه بما قدم أو اعتراضه على أوضاع الوسط نفسه أو أمور كثيرة أخرى.

وأوضح: (بالنسبة لعبلة، فالأمر أن هذه الحياة والإيقاع المجهد بقى غير مناسب لها، وممكن بعد شوية لما تلاقي نفسها متحمسة إنها ترجع تاني هتشتغل).

وكانت الفنانة عبلة كامل قد ابتعدت عن الفن منذ آخر أعمالها (سلسال الدم الجزء الخامس) مع الفنان رياض الخولي وعدد من الفنانين عام 2018.