طليق مودل روز يكشف تفاصيل خيانتها له.. وينشر صور اعتدائها عليه جسديًا

صدم طليق الموديل روز، محمد آل حمود، متابعيه بصور الرضوض والكدمات التي انتشرت على وجهه وجسده بعد تعرضه للاعتداء الجسدي على يدي طليقته كما ادعى.

نشر محمد آل حمود صور تعرضه للاعتداء الجسدي من بينها كدمات حول عينه ويديه، وعلَّق: "أنا من الناس الي مارفع إيدي على أمرأة مهما كان السبب والحدث صار بسرعة وغير متوقع للأسف، كان كل هذا عشان خاطره عيونه وكان موتي مبتغاهم بس الحمدلله قدرت أصمد".

وتابع: "أنا تكلمت عن حياتي الخاص هنا وهي كانت جزء منه ولا صار شي بس عشان بديت اتكلم عن وجه الحصان قامت الدنيا عندهم.. لا كيف لازم يكون ملاك بعيونكم عشان إذا طلعوا مع بعض الناس تقول كيوت و واو".

وتأتي هذه الصور بعدما اتهم حمود طليقته بالخيانة وكشف أسرارًا عن حياتها الخاصة.

طليق مودل روز يتهمها بخيانته



كشف محمد آل حمود أن مودل روز أقدمت على خيانته مع شاب لم يذكر اسمه، رغم محاولاته هو وأصدقائها على إبعادها عنه خاصة أنه معروف بسرقته زوجته التي حصل على جنسيتها.

واستذكر حمود العديد من المواقف التي كذبت فيها روز عليه، من بينها حضور حفل عيد ميلاد الشاب دون علمه، والإقامة برفقته في إحدى الفنادق، ومهاتفته عبر تطبيق "ديسكورت" الذي يحجب المكالمات.

وكشف حمود أنه بدأ بإجراءات الطلاق بعدما طلبت منه مودل روز الإقامة في فندق لمدة شهر دون تواجده، وطلبت منه عدم الاتصال بها. ثم تفاجئ حين رؤيتها برفقة الشاب يخرجان من ذات الفندق.

وبعدها بيومين جاءت إلى البيت للحصول على أغراضها وحينما عرض عليها أوراق الطلاق والملف التي يستعد لتقديمه للمحكمة، تفاجأ بهجومها عليه بأضافرها وخدشت عينه، وتهجمت عليه واعتدت عليه بالضرب مسببةً له الكدمات.

وأشار أن تصرفاتها كانت غريبة للغاية وقد تحولَّت لشخصية عصبية حتى أنها تهجَّمت عليه بالسكين.



مودل روز تسرق طليقها



وكشف حمود أن روز بعدما علمت باستعداداته للطلاق منها، عملت على سحب جميع أمواله من حساب الشركة، وكان لديه حلين الأول إما رفع قضية تجارية يحصل من خلالها على نسبة أكثر من 50% من أمواله لكن تحتاج وقت طويل بسبب كورونا، أو رفع قضية طلاق يحصل من خلالها على نسبة 50%.



طليق مودل روز يكشف حقيقة قضية التعنيف المرفوعة ضده



وبعد عدة أيام رفعت روز قضية تعنيف، وأشار أنها وصلت إلى منزله وطلبت منه الخروج من المنزل فشك في أمرها وقرر تشغيل الكاميرات، وتفاجأ بخروج شاب من ورائها لتسليم أوراق المحكمة له تتهمه بتعنيفها وتهديدها بالقتل. وبعد مغادرتها، وصلت رجال الشرطة لتفتيش منزله وطلبت منه الخروج من المنزل حيث ادعت أن هذا منزلها.



طليق مودل روز ينفي طلاقهما



وكشف حمود أن الطلاق لم يتم بعد، ولا تزال روز على ذمته لكن لا مشاعر يكنها لها.



طليق مدول روز يتحدث عن كلابه

ونشر حمود مقطع فيديو لكلابه، وعلَّق: "هنا سفرتنا للبالم سبرينق في شهر أوغست شوفوا.. بس تخيلو معي الحيوانات هذي البريئة الحين جنب واحد غجري ويستعمل الكوكايين!ّ إن شاء الله الشهر الجاي أقدر أخذهم كلهم يا رب.. لأنهم والله شي كبير بحياتي لو تلاحظون أنا الي سميتهم بعد اسمي كلهم يبدون بحرف الميم".