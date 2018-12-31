طليق نيللي كريم يهاجمها بقسوة أمام العلن.. والفنانة وفاء عامر تتدخل!

هاني أبو النجا

ضجة كبيرة أثارها طليق الفنانة نيللي كريم خبير التغذية هاني أبو النجا بسبب بوست قام بنشره عبر حسابه الخاص في فيسبوك هاجم من خلاله طليقته بطريقة عنيفة جدًا.

وكتب أبو النجا من خلال البوست: "هو حضرتك إزاي متخيلة أني علشان أب محترم أني اسكتلك هو حضرتك نسيتي إنك أم ... معلش عارف إنك مش فاكره بس تاني وتالت حلي عني ... معلش يا أصدقائي فاض الكيل، الله زي ما في أب وحش في أم زبالة ".

ويبدو ان كلام أبو النجا العنيف والقوي لم يعجب الفنانة المصرية وفاء عامر وتدخلت لتكتب في التعليق على البوست: "بلاش تكتب عن مشاكلكم امام الناس .. تنازل عشان ولادك ".

وأثار هذا المنشور موجة من الجدل إذ اعتبر عدد كبير من متابعي أبو النجا ورواد الإنترنت، أنه بالغ في كلامه وكان من المفترض أن يراعي أولاده على الأقل ولا يتحدث بهذه الطريقة الفظة جدًا أمام الملأ.

وأكد عدد كبير من نشطاء الإنترنت أن تصرف أبو النجا هذا غير أخلاقي خصوصًا ان الأجدر له كان أن يحل مشاكله مع طليقته بينهما دون الحاجة لمثل هذا الأسلوب.

والجدير بالذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم كانت قد تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا في عام 2004 وانجبت منه ابنتين هما "سيليا" و"كنده".

للمزيد من أخبار الفن: