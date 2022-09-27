طوني عيسى يعاتب زملاءه الفنانين.. ونادين نجيم تعتذر

أعرب الفنان اللبناني طوني عيسى عن سعادته وفخره بالدور الذي قدمه في مسلسل "العين بالعين"، بعد الأصداء والإشادات التي تلقها من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العمل استثنائي، والدور الذي قدمه به صعب للغاية.

طوني عيسى يعاتب زملاءه

وعاتب طوني زملائه الفنانين ممن لم يقدموا له التهاني على عمله أو يباركوا له بنجاحه، قائلًا: "أحب أن يبارك لي كارلوس عازار وماغي بو غصن وجيسي عبدو وباسم مغنية ونادين نجيم فهؤلاء أصدقائي وأحبهم وأنا أبارك لأكثر من خمسة وسبعين بالمائة منهم على نجاحاتهم".

وحول عما إذا كان عدم مباركتهم له ناتج عن عدم مشاهدتهم للعمل، أجاب: "أعتقد انه لدى مشاهدتهم لردود الأفعال يجب ان يحضروا".

نادين نجيم ترد على طوني عيسى

وبدورها اعتذرت الفنانة اللبنانية من زميلها بتغريدة شاركتها عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "حقك عليي طوني قلة انتباه مني و الف مبروك لو مأخر . عتبك على قد محبتك و انا بحبك كتير.".

ورد عليها طوني بتغريدة، كتب فيها: "يسلملي القمر ويللي بحبا قد الدني..بعرف محبتك لهيك عاتبتك".







جيسي عبده ترد على عتب طوني عيسى

كما ردت جيسي على معاتبة طوني بتغريدة، كتبت فيها: "بعرف انو عتبك على قد محبتك وانا مأكدة انك عامل دور بيجنن متل ما عودتنا كل مرة . الف مبروك المسلسل الك ولسيرين ولرامي ولكل نجوم العمل . بس ارجع من السفر بوعدك رح احضرو واجي لعندكن وشوف البنوت وباركلك..آخر شي بقلك متل كل مرّة : طوني بييييك اسمالله عليكككك".

ورد عليها طوني بتغريدة معربًا عن حبه لها، قائلًا: "يا الله شو بحبك وانتي بتعرفي كتير منيح هيدا الشي...اشتقنالك وناطرينك".