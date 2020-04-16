ظهور جديد لفيحاء بطلة "اللي بالي بالك" بعد غياب 17 عامًا..شاهدوا كيف أصبحت!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة للمثلة المصرية نيفين مندور، والتي شاركت في بطولة فيلم "اللي بالي بالك" بدور فيحاء مع نجم الكوميديا محمد سعد الشهير باللمبي.

وجاء هذا الظهور للممثلة التي اشتهرت بدور فيحاء مع اللمبي، بعد غياب أكثر من 17 عامًا عن الأنظار، حيث ظهرت خلال حضورها لحفل عيد ميلاد أحد الأصدقاء، وتفاجأ الجمهور بالتغييرات التي حدثت على شكلها، ومع ذلك رأى البعض أنها كما هي لم تتغير، بينما كان قسم آخر أكد أن علامات التقدم في السن واضحة عليها وشكلها لم يعد كما في السابق.

الجدير بالذكر أن الشرطة المصرية كانت قد ألقت القبض على الفنانة نيفين مندور قبل 7 سنوات، بعد أن تم ضبطها برفقة شخصين آخرين داخل سيارة، وبحوزتهم كمية من الممنوعات، مع مبلغ مالي وطلقات نارية، وتم إطلاق سراحها بعد ذلك قبل أن يتم حبسها بتهمة مماثلة في العام 2016، ثم إخلاء سبيلها بسند إقامة.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: