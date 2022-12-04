ظهور نجم طيور الجنة المعتصم بالله ببدلة يثير شائعات خطوبته

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات تفيد خطوبة نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد، بعد انتشار مقطع فيديو له بالبدلة.

شائعات خطوبة نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لالمعتصم بالله مقداد رفقة والده خالد مقداد داخل أحد المحال التجارية التي تبيع البدلات الرجالية، حيث تألق كليهما ببدلات أنيقة باللون الكحلي، مُشيران إلى أنهما يستعدان لمناسبة عائلية كبيرة؛ ما دفع الكثيرون للتكهن أن "عصومي" يلمح لخطوبته قريبًا.

وما زاد حدة التكهنات، حينما قال المعتصم "معقول قربت"، ليجيب والده أن موعد زفافه قريب مباركًا له، كما طالبه بشراء بدلة رسمية سوداء اللون من أجل هذه المناسبة، حينها يرفع نجم طيو الجنة يديه ويدعو تحقيق ذلك.

ورغم أن عصومي لم يؤكد حقيقة هذه الأخبار، إلَّا أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باركوا له، وتساءلوا ما إذا كان الأمر حقيقيًا، إلَّا أنه لم يُجِب إلى الآن؛ ما قد يشير إلى أن الأمر مجرد شائعات لا غير خاصة أنها ليست المرة الأولى.

ففي وقت سابق، انتشرت صورة للمعتصم رفقة إحدى الفتيات، ما أثار شائعات وجود علاقة تربطهما وأنها خطيبته.

زواج المعتصم بالله مقداد من أمل قطامي

كما انتشرت شائعات تفيد وجود خطط ومشاريع زواج قريبة تجمع المعتصم بالله ونجمة قناة كراميش السابقة أمل قطامي.

وأثار هذا الخبر جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين لم يروا أي صحة للخبر على الإطلاق، فأشارت إحدى المتابعات أن من المستحيل أن يتزوج الثنائي خاصة أن أمل أكبر من المعتصم بسنة، كما أنها لا تحب والدته مروة حماد.

وعلَّقت أخرى: " أمل طلعت وشتمت في زوجة عمو خالد للسماء، بس نذكرك يا عصومي".