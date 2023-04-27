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عائلة الراحل محمد قنوع تحسم الجدل المثار حول وصيته

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 27 نيسان / أبريل 2023 - 03:33
محمد قنوع
محمد قنوع

البوابة-علقت عائلة الفنان السوري الراحل محمد قنوع على الوصية المنسوبة له والتي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية.

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وقال زياد قنوع ابن عم الفنان الراحل إن الأخير ترك محبة كبيرة في قلوب الجماهير، وهذا ما ظهر خلال جنازته، وفي أماكن أخرى، وطلب من الجمهور استذكار تصريحات محمد قنوع قبل مدة عندما كشف بأنه لا يملك حتى منزلا.

وأضاف قنوع في تصريحات إعلامية أن موضوع الوصية شأن خاص بين الفنان الراحل وزوجته، وعائلته الصغيرة، ولا يعرف عنها شيئا، مؤكداً أن الحديث عن الأملاك التي تم تداولها ليست صحيحة.

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وأوضح زياد بأن لو كان محمد قنوع يملك الأرقام والأملاك المنقولة وغير المنقولة في سوريا ومصر كما يُشاع، لكان قد وزّع نصفها وهو على قيد الحياة.

يذكر أن الفنان السوري محمد قنوع كان قد كشف في أكثر من مقابلة، أنه (لا يملك منزلا، وأن المنزل الذي يسكن فيه بالإيجار).

كلمات دالة:محمد قنوع

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