مايا ابنة محمد قنوع بعد وفاة والدها: "مابدي صدق يا بابا"

نعت ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع ، مايا، والدها بكلمات مؤثرة معربة عن مدى حبها لها، والذكريات التي لن يتواجد بها مثل يوم زفافها، حيث كانا يخططان للرقص على أغنية "بنت أبويا".

مايا ابنة محمد قنوع تنعى والدها بكلمات مؤثرة

وشاركت مايا، البنت الكبرى لمحمد قنوع، عدة صور وقاطع فيدية تجمعها بوالدها الراحل عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِين َالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}. صدق الله العظيم".

وتابعت: "لله ما أخذ.. وله ما أعطى.. وكل شيء عنده بأجل مسمى.. وإن القلب ليحزن والعين لتدمع.. ولا نقول إلا ما يرضي الرب.".

وأضافت أنها لم تتوقع أن تكتب كلمات ترثي بها والدها، مُشيرةً إلى أنها لا تريد تقبل الوضع ولا استيعابه، وقالت: "مابدي اتقبل و مابدي استوعب ..مابدي صدق يا بابا مابدي صدق .. الحمدلله رب العالمين على كل شي .. بس صعب كتير يا بابا والله كتير صعب..انا مالي منيحة ابدا يا بابا ابدا".

وتابعت مايا: "عم نحكي كنا انا و انت ايمت بدك تجي ع مشروع تخرجي .. و كيف بدك تفوتني على عرسي .. و كتيير كتير قصص صارت ناقصة يا بابا .. يمكن انا و انت حطينا غنية بنت ابويا و رقصنا عليا متل مو متفقين نعمل هيك بعرسي ..الله يرحمك يا حبيبي .. الله يرحمك يا سندي و ضهري .. الله يرحمك يا رفيقي ..يا بابا يا حنون يا كريم".

وكشفت أن وفاته كسرها كثيرًا، قائلة: "يا بابا والله نكسرت كتيير …رح ضل كل يوم استناك بالليل حتى تبعتلي نايمة و ئلك لا و افتحلك الباب و نحط مسلسل انا و انت .. رح ضل كل ما اطلع برا البيت استناك تجي تاخدني عالبيت و نتخانق عالطريق عالأغاني".

وتابعت: "كل سنة بعد ميلادي رح استناك تقلي يا فرحتي الاولى مايا ….و قصص كتيير كتير ….يا أحن أب بالعالم ..لا حول ولا قوة الا بالله .. كل الدنية عم تحكي عنك يا حبيبي و اديه انت منيح .. كلشي حكو بس ماحدا بيعرف يا بابا .. ما حدا بيعرف شي .. كل الحكي و الكتابة قليلة كتير.. كتير قليلة ..كل حياتي معك كانت عز .. حتى جنازتك يا حبيبي عز".

وشددت أن الدنيا لن تعوضها عن رحيله، قائلة: "والله يا بابا مابعرف كيف بدي عيش والله ..انا بحبك اكتر وحدة بالدنية يا حبيبي و انت بتعرف هاد الشي ..و رح استناك ..الله يرحمك يا كلشي بحياتي".