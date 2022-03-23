عاجل: علي كاكولي خارج السجن بعفو أميري

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الإفراج عن الممثل الكويتي علي كاكولي بعدما ألقي القبض عليه لحيازته المخدرات عام 2021.

وأفادت تقارير إعلامية أن علي كاكولي أفرج عنه وأخرج من السجن بعفو أميري بعدما تم تبرأته من جميع التهم الموجهة إليه.



حاليا خروج الفنان علي كاكولي من السجن بعفو اميري الحمدالله على السلامه يالغالي #علي_كاكولي — ‏﮼الناصر ﮼لمتد ™افهم (@alnaseerq8) March 23, 2022

ورغم أن الفنان لم يعلن عن الأخبار السارة رسميًا، إلَّا أنه أعاد نشر التهاني والتبركات من أصدقائه ومحبيه الذين احتفلوا بعودته وخروجه من السجن من بينهم صديقته المقربة الفنانة فاطمة الصفي التي نشرت صورة له مُرفقة بإيموجي على شكل قلب.

وبالعودة لشهر يوليو من عام 2021، كان علي كاكولي قد نشر بيان رسمي يؤكد فيه أن ما تم تداوله محظ افتراء، جاء فيه: "إن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بخبر القبض على الفنان الكويتي علي كاكولي وهو خبر فيه افتراء على سمعة الفنان وعلى عائلته".

وتابع: "يجب على الجميع التثبت من صحة الخبر وعدم الاستعجال بتداوله، وإن من يتناقل هذا الخبر لا يريد الخير وإنما هو الشر بعينه".

قضية مخدرات علي كاكولي

يذكر أن علي كاكولي كان قد حُكم عليه بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالتورط في قضية تعاطي مخدرات وحيازة مواد ممنوعة، إلَّا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا جديدًا مخففًا وعدَّلت على حكم الحبس من 5 سنوات إلى 3 سنوات و4 أشهر مع الشغل والنفاذ ودفع غرامة مقدارها ألفين دينار كويتي؛ لحيازته المخدرات ومؤثرات عقلية.

من هو علي كاكولي؟

هو ممثل كويتي معروف، التحق في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد برزت موهبته الفنية منذ الصغر وشارك بعد تخرجه في العديد من الأعمال الفنية وترك بصمة دائمة في عقول الجمهور بسبب موهبته واتقانه للأدوار والتي كان آخرها دور الشخص المتشدد من خلال مسلسل "دفعة بيروت" والذي يظن بأنه مدرك وفاهم للدين الإسلامي مما يدفعه للتصرف بطريقة قريبة للتفكير الداعشي.

موهبة علي لم تقتصر على التمثيل فقد برع في عالم الفن وأطلق عدة أغاني على طريقة الفيديو كليب والتي كان آخرها "النفخة الكاذبة" والتي حقق من خلالها أكثر من 60 مليون مشاهدة في غضون 4 أشهر.