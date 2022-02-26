عاجل: وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن 59 عامًا

أعلن مصطفى فهمي شقيق الفنانة المصرية جالا فهمي منذ قليل عن وفاة شقيقته عن 59 عامًا وكتب مصطفى عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا في المنشور: "انتقلت الى رحمة الله اختي جالا فهمي"

من هي الفنانة الراحلة جالا فهمي

هي ابنة المخرج اشرف فهمي، والفنانة الراحلة حاصلة على ليسانس اداب في قسم اللغة الانجليزية، بدأت مشوارها في التمثيل في سن مبكرة في عمر الـ 12 عامًا تقريبًا وعملت في الإذاعة والتلفزيون.

قدمت خلال مشوارها الفني القصير عدد من الاعمال المميزة حيث ان الفنانة ابتعدت عن عالم الفن منذ سنوات طويلة، عاشت في بداية حياتها في دولة تشيلي ثم عاشت لاحقًا مع اولادها في اسبانيا وتتحدث الفنانة الراحلة الاسبانية والفرنسية، قدمت العديد من الأعمال المميزة وعرفت في فترة التسعينات في الفن الا انها ابتعدت عن التمثيل دون اعلان الاعتزال رسميًا ويرجح بأن يكون السبب للابتعاد التفرغ لاسرتها، ولم يكشف شقيق الراحلة اسباب وفاتها وفيما اذا كانت قد عانت من اي مرض في ايام حياتها الاخيرة

اعمال الفنانة الراحلة جالا فهمي

فيلم أول مرة تحب ياقلبى

فيلم جالا جالا

فيلم كلام الليل

فيلم طأطأ وريكا وكاظم بيه

فيلم بنات فى ورطة

فيلم الحب فى طابا

فيلم إعدام قاضى

فيلم قبضة الهلالى

فيلم كيد العوالم.

مسلسل ليالى الحلمية

مسلسل الوسية

مسرحية لعها وشعللها.