عاجل: وفاة الممثل الكويتي جاسم عباس.. ومي العيدان تنشر آخر صورة له

فارق الفنان الكويتي جاسم عباس الحياة يوم أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ52 إثر تعرضه لوعكة صحية.

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان الأخبار المؤسفة عبر حسابها على "إنستغرام" إذ نشرت صورة لجاسم عباس من داخل العناية المركزة، وعلَّقت: "انتقل إلى رحمة الله الفنان جاسم عباس، بعد دخوله العناية المركزة قبل عدة أيام بحالة حرجة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته وأنزله منزلًا حسنًا واحشره مع الأبرار والصديقين والصالحين وتجاوز عن سياءاته كما باعدت بين المشرق والمغرب وامسح على قلب زوجته وأبنائه ومحبيه.. لا تبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

سبب وفاة جاسم عباس



يذكر أن الفنان الراحل نُقل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لارتفاع السكر في الدم؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث مضاعفات صحية استدعت نقله للمشفى.

أعمال جاسم عباس الفنية

يذكر أن الفنان الراحل شارك في العديد من الأعمال الفنية الموجهة للطفل من أبرزها: مسرحيات "الحبوبة، السمكة والصياد، سندريلا، فيدو ديدو"، كما قدم للتلفزيون أعمال عديدة من بينها "جلثم وميثة"، و"سمسمية وسمسوم"، و"عواطف"، و"نادر".

وكان أحدث أعماله مسلسل "محمد علي رود" في جزئه الثاني الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.