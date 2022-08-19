عاجل : وفاة بسام لطفي عن عمر ناهز الـ82 عامًا

توفي الفنان السوري ذو الأصول الفلسطينية، بسام لطفي ، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، مٌخلفًا وراءه أهم الأعمال الدرامية والمسرحية.

وفاة بسام لطفي

ونعت نقابة الفنانين في دمشق الممثل الراحل عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وكتب: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم رحيل الزميل الفنان القدير بسام لطفي نوافيكم لاحقًا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولفت الفنانة تماضر غانم، رئيس فرع دمشق لنقابة الفنانين، إلى أن بسام لطفي توفي في منزله ولم يعاني من أيَّ أمراض مزمنة، كما كان يمارس عمله بالإذاعة، مُشيرةً إلى أنهم سيفتقدون صوته في الإذاعة، كما سيفتقد زملائه الفنانين وجمهوره تواجده.

ويجدر الإشارة إلى الفنان الراحل كان عضوًا في مجلس النقابة فرع دمش على مدار ثلاث دورات نقابة، وكان الجميع يشهد له بحسن الخلق ومهنيته وإنسانيته، كما كان يتمسك بكلمة الحق ويرفض النميمة، كما كان عطوفًا وحنونًا ويبحث عن الخير.



من هو بسام لطفي

بسام لطفي أبو غزالة من مواليد عام 1940، من مدينة طولكرم الفلسطينية، وهو أحد رواد الدراما السوري ومؤسسي نقابة الفنانين.

شارك في العديد من الأدوار التمثيلية أكان ذلك في المسرح والتلفزيون والسينما، وكان من أول أعماله المسلسل الدرامي "الغريب" عام 1960، ومن أبرز أعماله: "بطل من هذا الزمان”، “أخوة التراب”، و"يوميات مدير عام”.

ومن آخر أعماله مسلسل “حارس القدس” عام 2020، الذي قدَّم فيه شخصية "أبو الزين"، كما شارك في مسلسل "باب الحارة" بجزئه العاشر عام 2019.