ريان جيلر بمكياج أنثوي ومجوهرات.. والجمهور "صار بدر خلف"!

تداولت الصفحات الفنية صُور جديدة للشاب السعودي المثير للجدل ريان جيلر أظهرته بلوك نسائي كان صادماً للبعض.

ريان جيلر كان يرتدي قرط للأذن والى جانب ذلك كان هنالك آثار لمساحيق التجميل على وجهه ما بين الرموش والروج إلا أن البعض خمن أنه مجرد فلتر تم استعماله على صُوره في حين أصر البعض أنه ليس كذلك.

وكان من بين التعليقات المتداولة "يمه قاعد يتجه للطريق المنحدرة حيل صار بدرية خلف الا شوي"..وتابع آخر "خلاص مو قادر يتحمل لازم يطلع حقيقته"..وجاء في تعليق أحدهم "المشاهير هذه ما فيه احد يعاقبهم و يوقفهم عند حدهم".

زواج ريان جيلر !

وكان ريان جيلر كان قد أثار الجدل منذ مدة قريبة بعد أن أجاب على سؤال "متى تتزوج؟!" ليرد بـ:"للأمانة أنا متزوج بالسر بس بما إنكم سألتو فخلوني أعلن هذا الخبر السعيد ودعواتكم لي بالحياة السعيدة والعشرة الدائمة المليانة بالأفراح..أنا استحيت لما سألتوني هذا السؤال الخاص وكنت بنتظر الوقت المناسب لحتى أعلن عن هذا الخبر بس خلتوني أحرق المفاجأة". ولم يكشف ريان عن هوية العروس أو أي تفاصيل أخرى في حين خمن الأغلب أنها محاولة فقط للفت الإنتباه وتصدر الحديث كما إعتاد أن يفعل.



ريان جيلر وهند القحطاني!

وكان قد وقع ريان منذ أيام بخلاف حاد مع مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني بعد أن شارك خبر مفاده أنه تم تحويل القحطاني للتحقيق بتهمة إستغلال أطفالها، وجاء الرد من هند عليه بوصفه بالخبيث والمريض وتابعت أن الصُورة مزُيفة ودعت الله أن يبلاه بإعاقة فكرية وجسدية.

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