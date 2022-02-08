عاجل: وفاة شقيقة فيفي عبده بعد صراع مع المرض

الموت يفجع الفنانة المصرية فيفي عبده ، بعد توفيت شقيقتها هدى.

كشفت الإعلامية المصرية بوسي الأخبار المؤسفة عبر حسابها على "إنستغرام"، ونشرت صورة تعزي فيها صديقتها، وكتبت: "نا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده.. رجاء الدعاء لها بالرحمة".

وأعادت فيفي مشاركة منشور بوسي عبر حسابها على "إنستغرام"، ولم تضف أي معلومات حول تفاصيل وفاة شقيقتها أو الأسباب التي أدَّت إلى فارقتها الحياة.

ونشرت تقارير مصرية أن هدى توفيت بعد صراع مع المرض، فقد نقلت إلى المشفى قبل عدة أيام.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين لتعزية فيفي عبده بوفاة شقيقتها من بينهم: الفنانة فخرية خميس، وهند صبري، وعلاء التونسي، وغيرهم.

وتعتبر السيدة هدى الشقيقة الثانية التى تفقدها النجمة بعدما فقدت شقيقتها الحاجة سعاد فى نوفمبر عام 2019.

