عاجل.. وفاة نجمة مسلسل "سنوات الضياع" بعد معركتها مع السرطان

أعلنت المواقع والصحافة التركية منذ قليل عن وفاة النجمة التركية الشهيرة "بيلور كالفكان" عن عمر يناهز التاسع والخمسينن وذلك بعد معاناتها مع مرض السرطان، والذي كانت قد اعلنت عن إصابتها به منذ أشهر قليلة.

تفاصيل وفاة بيلور كالفكان نجمة مسلسل سنوات الضياع

فُجع الوسط الفني التركي والشارع العربي بخبر وفاة النجمة التركية "بيلور كالكافان" اليوم السبت بعد معاناة مع المرض، وذلك عن عمر يناهز الـ 59 من عمرها.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلث بالجنازة أو الفترة الأخيرة من حياة الفنانة الراحلة، وكيف قضت أيامها الأخيرة.

اعلان النجمة الراحلة بيلور كالفكان عن تفاصيل مرضها

كانت النجمة التركية الراحلة "بيلور كالفكان" قد اعلنت قبل نحو ما يقارب الشهر عن اصابتها بمرض سرطان الرئة حيث تسبب هذا الخبر بحزن شديد لجمهورها، والذي تفاعل مع الخبر متمني لها السلامة والانتصار في معركتها مع المرض.

وأكّدت النجمة التركية بانها كانت تتلقى العلاج منذ فترة في المستشفى وتخضع للعلاج الكيميائي حيث شاركت صورة لها مع المتابعين وقد ظهر عليها التعب والارهاق، كما ظهرت وقد خسرت شعرها بالكامل جراء العلاج الكيميائي.

بيلور كالفكان نجمة مسلسل سنوات الضياع

اشتهرت النجمة التركية الراحلة "بيلور كالفكان" من خلال شخصيتها في مسلسل سنوات الضياع، الذي جسدت فيه دور والدة النجمة توبا بيوكستون "صاحبة شخصية لميس" وحازت حينها على إعجاب الجمهور التركي بسبب اتقانها للشخصية وجمالها اللافت بالرغم من انها تجسد دور والدة البطلة.