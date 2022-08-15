توبا بويوكستون تصدم الجمهور بمشاهدها الجريئة.. عارية الصدر وقبلات حميمية مع مراد بوز

تصدّر المسلسل التركي الجديد "ذات أخرى" للنجمة التركية توبا بويوكستون والذي يعرض على منصة نتفليكس العالمية مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت في الأيام الأخيرة بسبب المشاهد الجريئة في الحلقة الثالثة منة

توبا بويوكستون عارية الصدر في لقطات حميمية مع مراد بوز

وأثارت النجمة التركية الشهيرة "توبا بويوكستون" جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المشاهد التي جمعتها مع مراد بوز في الحلقة الثالثة من مسلسل ذات أخرى أو "شجرة الزيتون"

وظهرت توبا في المشهد الأول وهي في غرفة النوم مع مراد بوز الذي قام بخلع ملابسها لتظهر عارية الصدر تمامًا، الا ان التصوير كشف عن ظهرها

وفي مشهد آخر ظهرت الفنانة التركية على الشط إلى جانب مراد بوز الذي يجسد دور حبيبها وهما يتبادلان القبل بشكل جريء واباحي وصادم للجمهور

وأثارت هذه الصور حالة صدمة كبيرة بين الجمهور الذي انتقد جرأة المشاهد، التي قدمتها الفنانة التركية

نبذة عن مسلسل ذات أخرى

يجمع المسلسل عدد كبير من نجوم تركيا منهم توبا بويوكستون ومراد بوز بالإضافة الى سيدا باكان وسيركان التونوراك.

ويتكوّن المسلسل من ثمانية حلقات فقط حيث أنه يعرض على منصة نيتفليكس العالمية، وبدأ عرضه في 28 يوليو الماضي.

أما قصة المسلسل فهي تدور حول ثلاث صديقات تجمعهم علاقة قوية ويعشن حياة سعيدة الى أن تصاب احداهن بمرض السرطان ليقمن برحلة ستقلب حياتهن رأساً على عقب.