عادل إمام أغنى النجوم في مصر.. لن تصدق كم تبلغ ثروته!

يعتبر الفنان المصري عادل إمام من أغنى نجوم مصر وفقًا لتقرير حديثة كشفت ثروته التي تقدر بمئات الملايين.

ذكر موقع "سيليبريتي نيت ويرث" أن ثروة عادل إمام تصل إلى ما يقارب الـ100 دولار أمريكي أي مليار ونصف جنيه مصري تقريبًا، وهو رقم ضخم جدًا لكن منطقي وخاصة وأن مشواره الفني بدأ عام 1960، حيث قدم أكثر من 150 عمل تنوع بين الكوميدي والدرامي والاجتماعي والسياسي.

ويجدر الإشارة إلى أن الأجر الذي تقاضاه عادل الإمام في مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض العام الماضي، بلغ حوالي 2.5 مليون دولار، ما يعادل نصف الميزانية المقررة للعمل.

يذكر أن التمثيل كان هواية إمام المفضلة في مرحلة الدراسة، وشارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة، حيث لفت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي.