حسن حسني في ذمة الله عن عمر يناهز الـ 89..وهذه أخر صورة للمرحوم!

إنتقل إلى رحمة الله فجر اليوم السبت الممثل المصري الذي أسعد قلوب الملايين "حسن حسني" عن عمر يناهز الـ 89 بعد تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة استدعت دخوله المستشفى وبقائه تحت العناية المركزة لمدة 24 ساعة قبل أن يفارق الحياة.



وكانت منذ أيام إنتشرت صورة جديدة للراحل برفقة حفيده، وبدى عليه معالم الكبر والتعب التي لاحظها الجمهور مع خسارة واضحة في الوزن، تعتبر هذه آخر صورة للراحل ومحبوب الملايين.

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يذكر أن شائعات الموت كانت دائماً تلاحقه خلال حياته وفي كل مرة كان يرد عليها، وكان آخرها منذ مدة عندما إنتشرت بقوة ليرد "مش نكتة ظريفة، أنا عندي ولاد ويتخضوا عليا في كل مرة ومنهم مين يترك بلده وياخد طياره عشان يرجع لمصر ويطمن عليا".

حسن حسني كان أكد منذ عدة أشهر أنه متشوق للعودة للسينما أو الدراما، إلا أنه فعلياً لا أحد يعرض عليه أعمال، وكان من المفترض أن يشارك بـ إحدى المسرحيات إلا أنه لم يكشف التفاصيل وقتها.

أهل الفن بدورهم أبدوا صدمتهم بالخبر ومن بينهم "محمد الهنيدي، أحمد السقا، رضوى الشربيني، نيللي كريم، أحمد حلمي".

نبذة عن الراحل:

ولد في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في سن السادسة بفقدان والدته، وهو الحدث الذي أخذ حيز كبير من حياته ولم يتجاوزه.

كانت مهاراته التمثيلية واضحة من أيام الدراسة عندما أهلته للمشاركة في المسرحيات المدرسية آنذاك والتي حصل من خلالها على ميداليات تكريمية بسبب أداءه التمثيلي.

خلال فترة حياته قدم الكثير من المسلسلات، المسرحيات والأفلام التي انطبعت في ذهن الجمهور من بينها "أيظن، يا أنا يا خالتي، حمادة يلعب، شبه منحرف" وغيرها من الأعمال التي جمعته بعدة وجوه عربية.

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