عاصي الحلاني في المستشفى بعد سقوطه من على ظهر حصانه وهذه تفاصيل حالته الصحية

تعرّض الفنان اللبناني عاصي الحلاني لحادثة خطرة وذلك خلال ركوبه للحصان، حيث أنه سقط أرضًا ونقل فيما بعد للمستشفى حتى يتم إجراء اللازم من فحوصات طبية وغيرها للإطمئنان على حالته الصحية والتأكد من أنه لا يوجد أي شيء خطير.

وبحسب "LBCI" تم التواصل مع مدير أعمال فارس الغناء العربي، والذي أكد بدوره سقوط عاصي عن ظهر الحصان وهو ما أدى إلى تعرضه لكسر في إحدى أصابع يده الشمال، بالإضافة إلى بعض الخدوش.

على صعيد آخر، انسحب عاصي الحلاني من برنامج "ذا فويس" بعد تواجده ضمن المدربين لمدة 4 مواسم، ولكنه لم يبتعد كثيرًا عن هذه الأجواء، حيث أنه انضم إلى المدربين في برنامج "ذا فويس كيدز" في موسم الثالث بعد انسحاب كل من تامر حسني وكاظم الساهر.

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