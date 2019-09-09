حلا الترك ووالدها يستفزان الجمهور بأغنية "إنساي".. هل قصدا الرد على انتقادات والدتها؟

ظهرت الفنانة البحرينية حلا الترك، برفقة والدها المنتج البحريني محمد الترك، وهما داخل سيارة ويفتعلان حركات إيمائية أكد الجمهور أنهما يقصدان بها الرد على انتقادات والدتها السيدة منى السابر لها قبل يومين.

وكشف مقطع فيديو تداولته العديد من الحسابات الفنية النشطة على موقع "إنستغرام" تفاعل حلا ووالدها على أغنية "إنساي‘" التي طرحها محمد رمضان وسعد لمجرد على طريقة الديو الغنائي قبل شهر ونصف، الأمر الذي دفع المتابعين لوصفها بـ"العاقة" لوالدتها.

وهاجم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والدها المنتج محمد الترك مؤكدين أن ما يفعلانه حالة كيدية لأنه يقصد زوجته السابقة أم حلا بهذه الحركات.

وأكد بعض المتابعين أن ما تفعله حلا الترك، ما هو إلا عقوق لوالدتها، وأنه بسبب مساعدة والدها لها على هذا الفعل سيقابل بأنها ستترك والدها أيضًا كما تركت والدتها.

وكانت منى السابر، قد تحدثت عن قرار نجلتها العيش في منزل والدها المنتج البحريني محمد الترك، بعد صمتٍ طويل، وظهرت والدة حلا، في مقطع فيديو متداول، تقول فيه: "هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني".

يُذكر أن الحكم النهائي لحضانة حلا الترك صدر قبل أشهر بعد أن منحتها المحكمة حرية الاختيار بأن تعيش مع والدها أو تختار الاستمرار مع والدتها، وذلك بعد بلوغها سن الرشد، واختارت حلا العودة إلى الحياة مجددًا مع والدها بعدما تصالحت معه، ونشرت العديد من الصور التي تجمعها به وبشقيقتها غزل ابنة المغربية دنيا بطمة زوجة أبيها.

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