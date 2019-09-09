رغم تعاونهما في فيلم جديد .. هيفاء وهبي ومحمد وزيري يلغيان متابعة بعضهما عبر ’’إنستغرام‘‘

ألغى الملحن المصري محمد وزيري مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعتها عبر موقع ’’إنستغرام‘‘ والعكس حيث أقدمت الأخيرة على إلغاء متابعته أيضًا، وذلك رغم تعاونهما معًا في فيلم سينمائي جديد، حيث يقوم وزيري بإنتاجه لها.

وأثار هذا الموقف الجدل بين بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنهم استغلوا آخر منشور شاركه محمد وزيري عبر حسابه في ’’إنستغرام‘‘، وتساءلوا عن سبب إلغاء الثنائي متابعة بعضهما.

وما أثار حيرة المتابعين أكثر هو ترك الثنائي هيفاء ووزيري متابعتهما لبعضهما عبر حساباتهما على ’’تويتر‘‘، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول طبيعة علاقتهما.

يأتي هذا وسط اقتحام محمد وزيري عالم الإنتاج السينمائي من خلال شركته الجديدة Snaper حيث ينتج فيلم ’’عقد الخواجة‘‘ لهيفاء وهبي، بعدما كشف بيان إعلامي تداولته العديد من المواقع الفنية، أنه يواصل تحضيراته من أجل الانتهاء من كافة تفاصيل العمل.

وأضاف البيان أن هذا الفيلم هو أول إنتاجات محمد وزيري فى السينما من خلال شركته Snaper التي أسسها مؤخرًا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن "عقد الخواجة" سيكون أول هذه الأعمال.

فيلم ’’عقد الخواجة‘‘ هو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويقوم بإخراجه المخرج الشاب محمد حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل كمساعد مخرج مع معتز التوني ومحمد ياسين، على أن يتم تصوير الفيلم بين القاهرة وعدة دول أوروبية.

يُذكر أن محمد وزيري، تقدّم باستقالته من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسميًا، في الرابع من أغسطس الماضي إثر تعرّضهِ لهجومٍ كبير من جانب متابعيها عبر ’’تويتر‘‘، ثم عاد ونشر صورة له معها وعلق قائلا: "عودة"، في إشارة على ما يبدو لعودته إلى إدارة أعمالها.

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