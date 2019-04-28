عامر خان يفاجئ معجبيه بالحجز في الدرجة الاقتصادية

تلقى الممثل الهندي الشهير عامر خان (54 عامًا) الكثير من الثناء من معجبيه الذين أشادوا ببساطته ، بعد الفيديو الذي انتشر له مؤخرًا.

وفي الفيديو يظهر عامر خان وهو جالس في الدرجة الاقتصادية لشركة الطيران الهندية "إنديجو"، على مقعد بجوار نافذة الطائرة، مرتديًا قبعة زرقاء، ونظارة ويتلفت حوله، وهو سعيد بالاهتمام الذي تلقاه من المسافرين معه على متن الطائرة، وفقًا لموقع "My nation".

كما يظهر أحد المعجبين وهو يقول لعامر خان: "أخي عامر ما شاء الله أنت بطل الدرجة الاقتصادية الحقيقي" بينما قال آخر: "إنها البساطة الحقيقية".

وكان عامر قد ظهر آخر مرة على الشاشة في فيلم "بلطجية هندوستان" إلى جانب النجم أميتاب باتشان، وكاترينا كييف، وفاطمة سانا شيخ.

وفي الأشهر المقبلة، يبدأ عامر العمل في مشروعه التالي فيلم "لال سينغ تشادها"، وهو النسخة الهندية الجديدة للفيلم الأمريكي "فورست غامب" من بطولة توم هانكس.

عامر هو أيضًا مؤسس مؤسسة "باني" وهي منظمة غير ربحية تنشط في مجال الوقاية من الجفاف وإدارة تجمعات المياه في ولاية ماهاراشترا.

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