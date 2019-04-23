تعرف على إصابات نجوم بوليوود أثناء تصوير مشاهد الأكشن

تصوير الأفلام عملية محاطة بالمخاطر ونادرا ما يستعين نجوم بوليوود سواء رجال أو سيدات بدوبلير ويفضلون تمثيل المشاهد الصعبة وأحيانا الخطيرة بأنفسهم.

إليك أشهر نجوم السينما الهندية الذين تعرضوا للإصابة أثناء تصوير أعمالهم الفنية:

شاروخان:

أثناء تصويره فيلم الحركة الكوميدي chennai express، أصيب النجم في كتفه الأيمن وخضع لعملية جراحية، وسبق أن تعرض للإصابة أيضاً في العام ٢٠١٠ أثناء تصوير فيلمه Ra ، ولشاروخان تاريخ حافل من الاصابات الطفيفة والكبيرة .

أكشاى كومار:

أصيب بجروح خطيرة أثناء تصويره فيلم Kesari ، وهو فيلم الحرب الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العام 2019.

عليا بهات:

تعرضت أثناء تصوير فيلم Brahmastra، لإصابة في كتفها الأيمن والفيلم عبارة عن فيلم خيالي من ثلاثة أجزاء سيتم طرحه في السينما في ديسمبر ٢٠١٩.

سلمان خان:

تعرض النجم للإصابة أثناء تصويره فيلم bharat ، وهو من بطولة كاترينا كيف وديشا باتاني سيعرض قريبا في السينما.

أنوشكا شارما:

تعرضت النجمة لإصابة في كتفها أثناء تصويرها أحداث فيلم الحركة Sultan.

أميتاب باتشان:

تعرض النجم الكبير لإصابة في الظهر والكتف أثناء قيامه بإطلاق النار خلال تصوير الفيلم الملحمي Thugs of Hindostan.

عامر خان:

النجم الذي لم يستعين بدوبلير في أفلامة من قبل ويؤدي المشاهد الخطيرة بنفسه تورمت عضلاته وكان يشعر بألام مبرحة أثناء تصويره فيلم Dangal.

كانجانا رانوت :

النجمة الملقبة بملكة بوليوود أصيبت أثناء تصوير أحد أفلامها وحصلت علي ١٥ غرزة في جبهتها.

ديبيكا بادكون:

أصيب بتورم في قدمها اليمنى أثناء تصويرها أحد مشاهد الرقص وهي حافية القدمين فى فيلم Sanjay Leela Bhansali.

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