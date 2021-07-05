عامر خان ينفصل عن زوجته بعد 15 عامًا على علاقتهما.. وهذه ليست المرة الأولى!

أعلن النجم الهندي عامر خان نبأ انفصاله عن زوجته المخرجة كيران راو بعد 15 عامًا على زواجهما الذي تكلل بإنجاب ابنهما.

ونشر نجما بوليوود بيانًا عبر حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يكشفان من خلاله أن قرارهما مبني على تفاهم ووِّد، جاء فيه: "في هذه السنوات الخمس عشرة الجميلة التي أمضيناها معا، تشاركنا حياة مليئة بالخبرات والفرح والضحك، ونمت علاقتنا في الثقة والاحترام والحب”، لكن “نود الآن أن نبدأ فصلا جديدا في حياتنا. لم نعد زوجا وزوجة، لكنْ والدين وعائلة لبعضنا بعضا".

علاقات عامر خان

تزوَّج خان وكيران راو عام 2005، حيث تعرفا على بعضهما البعض حينما كانت الأخيرة تعمل كمخرجة مساعدة للمخرج أشتوش جاواريكر خلال تصوير فيلم "لاجان" عام 2001، وأنجبا ابنًا واحدًا.

وكان خان متزوجًا من رينا دوتا، حيث عقد قرانهما خلال فترة تصوير فيلم "كايمت سي كايمت تاك"، وأنجبا ابن أسمياه جنيد وابنة تُدعى إيرا، لكنهما انفصلا بعدما كشفت دوتا علاقة زوجها بالكاتبة الإنجليزية جيسيكا هاينس، حينها قررت الانفصال عنه بعد 15 عامًا وحصلت على حضانة الطفلين.

وأنجب خان طفلًا أسماه جان من علاقته بجيسيكا هاينس.







عامر خان يستعد لطرح فيلم جديد

ويعمل خان حاليًا على إعادة إحياء فيلم هوليوود الشهير Forrest Gump الصادر عام 1994، وتصوير نسخة منه بعنوان «لال سينغ شادا» والتي من المقرر طرحها في نهاية عام 2021.