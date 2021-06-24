عبدالله الطليحي يرد على منتقدي فيديو تقبيله لابنه.. وهيدي كرم تعود للواجهة!

تعرَّض الممثل الكويتي عبدالله الطليحي لموجة من الانتقادات والغضب بعد نشره فيديو وهو يقبل طفله الصغير من شفتيه، واتهمه الجمهور بالترويج للبيدوفيليا والشذوذ.

الفيديو المتداول، الذي تصدر الترند، أظهر عبدالله الطليحي وهو يقبل ابنه من فمه، وما زاد الطين بلة تكرار اللقطة بطريقة مسرعة فبدا أنهما يتبدلان القبل أكثر من مرة؛ ما أشعل غضب رواد مواقع التواصل.

وبعد موجة الغضب والاتهامات وانقسام رواد مواقع التواصل بين مدافع ومعارض، قرر الطليحي الخروج عن صمته والرد عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، فنشر لقطة قبلته مع ابنه، وعلَّق عليها: "شسالفة العالم عيب أبوس عيالي، الحمد الله والشكر ترند وأنا أبوس ولدي".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق والتعبير عن رأيهم رغم دفاعه عن نفيه، فكتب أحدهم: " مو عيب لكن عيالك باجر بيدخلون مدارس وممكن يبوسون الأطفال اللي معاهم بنفس الطريقه من باب انه عادي بابا يبوسنا چذيه والمعلمه تبتلش بشكاوي أولياء الأمور".

وعلَّق آخر مستهجنًا حركته: "هابين بالحركات الوصخة يصورون وينشرون ويقولون ما نسوي شيء غلط هذا حركات الشواذو الاباحيين مو ناقص الا يبوسون !!!!! ويقولون عادي".

وكتب آخر: " حسبي الله ونعم الوكيل فيك يبون ترند بأي طريقة مرة يصور أمة ومرة عيالة قليلاً من الحياااء اللي يااااخذ السوشل ميدياااا اللي عرفتنة على أشكالكم وليش التصوير غير هالقرف مقصود إثارة الجدل".

هيدي كرم برفقة ابنها

واستذكر المستخدمون فيديو الممثلة المصرية هيدي كرم برفقة ابنها، فعلَّق أحدهم: " شو هالسوشل هاد. هايدي كرم بتمارس رياضة مع ابنها بوضع ماعجب الاغلبية. وهاد يبوس ابنه كلنا نبوس ولادنا هالبوسة بس ياترا لازم ننشرو للناس طيب نخليه النا بتلفونا بذكرياتنا ويزعل. بس ناس تنتقد"

أثارت الفنانة المصرية هيدي كرم موجة من الانتقادات والغضب بعد نشرها مقطع فيديو برفقة ابنها الشاب أثناء ممارسته تمارين الضغط.

شاركت كرم متابعها فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يظهر فيها ابنها نديم مستلقيًا على الأرض يستعد لممارسة تمارين الضغط بطريقة مختلفة، حيث صعدت هي على ظهره وتمددت فوقه لتكون بمثابة ثقلًا له.

وأرفقت كرم الفيديو بتعليق، جاء فيه: "حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار".

وانهالت التعليقات المنتقدة لتصرف هيدي كرم معتبرين ما فعلته بالـ"مقزز" و"غير الأخلاقي"، فكتب أحدهم معلقًا: "شو هادا عيب يشيلك على العين والراس أما هيك ما أظن ان فيها رد جميل ولا حنيه".

وبعد موجة الغضب والاستهجان، خرجت كرم لوضع النقاط على الحروف والرد على منتقديها واصفة إياهم بـ"المرضى النفسيين" عبر سلسلة فيديوهات نشرتهم على خاصية "إنستغرام ستوري"، وقالت: "«بجد أنتم ناس مرضى.. الفيديو اللي نزلته مع ابني، التعليقات ومش كلها.. فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه.. لكن فيه بعض الناس مريضة.. انتم مجانين وهبل.. أنتم مضحكين جدًا بجد.. أنتم مقرفين مش أنا.. أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني.. القرف في دماغكم أنتم والغباء والتخلف والمرض في دماغكم أنتم.. ربنا معاكم.. مش عارفة أقولكم إيه".

عبدالله الطليحي يفضح هيا الشعيبي!

الممثل الكويتي عبدالله الطليحي كان قد فضح هيا الشعيبي بعد فضيحة الفيديو تعليق على مشكلتها جاء فيه "هيا شاركت الفيديو بالخطأ، كانت بترسله على الستوري الخاص لإحدى صديقاتها إلا إنها خربطت ونزلتوا للكل ورجعت حذفته بعد 3 دقائق تقريباً من بعد لما إتصل عليها زوجها وأهلها"..وختم عبد الله حديثه بـ "القانون فوق الكل والإجراءات الي بتصير طبيعية ومسار القانون ماشي ع الكل". تصريح عبد الله أوقع هيا بورطة مع الجمهور، إذ أن ذلك يوضح أنها قد كذبت بتصريحها أن الحساب تم تهكيره.