عبد الله الطليحي مُتهم بـ البيدوفيليا بسبب تقبيله لطفل من فمه!

هجوم شديد تعرض له الممثل الكويتي عبد الله الطليحي بعد أن شارك فيديو له وهو يقبل طفل صغير من فمه.

الفيديو المتداول أظهر عبد الله والطفل الذي هو على الأغلب ابنه أثناء تقبيله من فمه وأثار الفيديو غضب الجمهور الذي اتهمه بالترويج للـ البيدوفيليا أي مرض اشتهاء الأطفال ضمن مجموعة تعليقات كان منها:

"أنا ما بحب علم اولادي هذي البوسه لان ممكن يفكرها عاديه ويستخدمها بكل البوسات والسلامات ههههه.حتى لو أمه ما ابوسه بهذي الطريقه هي بوسه الخدود وبس"....وتابع آخر "أكبر غلط على الأقل صحيًا ممكن ينقل للطفل هربس فموي وفم الكبير أكيد مليان بكتريا حرام مناعة الطفل.. أنا من الأشخاص اللي جاني هربس فموي في طفولتي وعطلتني عن دراستي في الابتدائية والى الآن أتذكر المعاناة اللي ترجع في أوقات معينة لما يتهيج الفايروس عبر للطفل عن حبك بغير هذي الطريقة أنا ضد بوس الأطفال يخي خافوا على صحتهم"...وجاء في تعليق أحدهم "غلط صحياً قريت مره انو تقبيل الطفل من الفم ممكن يسبب امراض او تحسس فايروسي او هيج شي"....

عبد الله الطليحي يفضح هيا الشعيبي!

الممثل الكويتي عبد الله الطليحي كان قد فضح هيا الشعيبي بعد فضيحة الفيديو تعليق على مشكلتها جاء فيه "هيا شاركت الفيديو بالخطأ، كانت بترسله على الستوري الخاص لإحدى صديقاتها إلا إنها خربطت ونزلتوا للكل ورجعت حذفته بعد 3 دقائق تقريباً من بعد لما إتصل عليها زوجها وأهلها"..وختم عبد الله حديثه بـ "القانون فوق الكل والإجراءات الي بتصير طبيعية ومسار القانون ماشي ع الكل". تصريح عبد الله أوقع هيا بورطة مع الجمهور، إذ أن ذلك يوضح أنها قد كذبت بتصريحها أن الحساب تم تهكيره.

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