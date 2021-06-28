عبدالله الطليحي يرد من جديد على منتقدي قبلته مع ابنه.. ويصفهم بالـ"غجر"!

تعرَّض الممثل الكويتي عبدالله الطليحي لموجة من الانتقادات والغضب بعد نشره فيديو وهو يقبل طفليه من شفتيهما، واتهمه الجمهور بالترويج للبيدوفيليا والشذوذ.

أظهر الفيديو المتداول، الذي تصدر الترند، عبدالله الطليحي وهو يقبل ابنه من فمه، وما زاد الطين بلة تكرار اللقطة بطريقة مسرعة فبدا أنهما يتبدلان القبل أكثر من مرة؛ ما أشعل غضب رواد مواقع التواصل.

وبعد موجة الغضب والاتهامات وانقسام رواد مواقع التواصل بين مدافع ومعارض، قرر الطليحي الخروج عن صمته والرد عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، فنشر لقطة قبلته مع ابنه، وعلَّق عليها: "شسالفة العالم عيب أبوس عيالي، الحمد الله والشكر ترند وأنا أبوس ولدي".

ورغم رده وتعقيبه على الموضوع؛ إلَّا أن متابعوه استمروا في انتقاده والتأكيد أن تقبيل الأطفال على فمهم أمر غير أخلاقي وقد يؤدي إلى انتقال الجراثيم لهم؛ وانطلاقًا من هنا، عاد الطليحي للرد من جديد خلال لقاء له في برنامج ET بالعربي.

في اللقاء الحصري، أشار الطليحي إلى أنه شعر بالصدمة عقب انتشار صورته يقبل ابنه والامتغاض لرؤية التعليقات المهينة والتي وصفها بالـ"غجرية".

ورغم رده وتعقيبه على الموضوع؛ إلَّا أن متابعوه استمروا في انتقاده والتأكيد أن تقبيل الأطفال على فمهم أمر غير أخلاقي وقد يؤدي إلى انتقال الجراثيم لهم؛ وانطلاقًا من هنا، عاد الطليحي للرد من جديد خلال لقاء له في برنامج ET بالعربي.

في اللقاء الحصري، أشار الطليحي إلى أنه شعر بالصدمة عقب انتشار صورته يقبل ابنه والامتغاض لرؤية التعليقات المهينة والتي وصفها بالـ"غجرية".

وقال: "شنو السالفة؟ ابيك تقولي شنو السالفة.. أنا أب باس ابنه عادي في البيت انتوا ما حد يبوس ابنه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب ابناءه كان يقبلهم كان يحضنهم واحنا مسلمين في النهاية هذا امر طبيعي".

وأضاف: "كنت طالع الانستغرام، اشوف اكسبلور كله صوري أنا، شنو الموضوع.. صاحب الحساب مو حاط تعليق يبي الناس ترد بكومنات، فالناس ترد بكومنات كومنتات بشكل غجري.. الناس مو فاهمة شنو تقول، في كومنتات قاعد أقراها وأقول في ناس عايشة للحين بهذا التخلف".

وأوضح أنه مو الطبيعي تقبيل الأطفال على خدهم وحضنهم، لذلك ما فعله أمر عادي جدًا، وقال: "طبيعي أشوف ابن رفيق لي أبوس راسه أبوس خده، ألمه (أحضنه)، هاذ تخيل ابن رفيق لي، شلون عيالي".

كما ردَّ على أولئك الذين يتهمون إياه بالبحث عن الشهرة، مُشيرًا أنه دخل مجال الإعلام منذ لـ11 سنة، كما يمتلك العديد من المسلسلات، وليس لديه الوقت الكافي لمواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بالـ"سخافة"، وطلب من الذين لا يحبون حركاته بعدم متابعته.

عبد الله الطليحي يفضح هيا الشعيبي!

وكان الممثل الكويتي عبد الله الطليحي قد فضح هيا الشعيبي بعد فضيحة الفيديو بتعليق على مشكلتها جاء فيه "هيا شاركت الفيديو بالخطأ، كانت بترسله على الستوري الخاص لإحدى صديقاتها إلا إنها خربطت ونزلتوا للكل ورجعت حذفته بعد 3 دقائق تقريباً من بعد لما إتصل عليها زوجها وأهلها".

وختم عبد الله حديثه بـ "القانون فوق الكل والإجراءات الي بتصير طبيعية ومسار القانون ماشي ع الكل". تصريح عبد الله أوقع هيا بورطة مع الجمهور، إذ أن ذلك يوضح أنها قد كذبت بتصريحها أن الحساب تم تهكيره.