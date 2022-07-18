عبدالله الطليحي يرزق بطفلة.. وينشر صورتها بالتوربان

رزق الفنان والإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي بمولودته مريم فجر اليوم الموافق 18 يوليو.

وأعلن عبدالله الطليحي الأخبار السعيدة عبر حسابه على "إنستغرام"، إذ نشر صورة له ممسكةً برضيعته، التي ألبسها توربان جميل، مُعلقًا: "الحمدلله ... ربي رزقني اليوم الفجر بمولوده اسميتها مريم".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة الطليحي بمولودته الجديدة، فكتب الممثل الكويتي عبدالله بهمن: "الف مبروك وتتربى بعزك ويجعلها من الصالحين سمية بنتي وخير ماسميت"، وعلَّق الفنان الكويتي عبدالله بوشهري "مبروك ما يااااك".

ومن ناحيته، بارك الفنان محمد العلوي صديقه، مُعلقًا: "الف مبروك وتتربى بعزك ويجعلها من الصالحين سمية بنتي وخير ماسميت"، من ناحيتها كتبت ريم أرحمة "مبروك ماجاك تتربى في عزك السميه".



يذكر أن مريم الابنة الثالثة لالطليحي، فقد رزق بابنته الأولى "إلهام" في أكتوبر 2016، ورحب بابنه "شاهين" في أغسطس 2019.

وقد تزوَّج الفنان من كريمة السيد "محمد الباطني"، وهي ابنة أخ مدربه في رياضة الملاكمة الكابتن صلاح الباطني"، في شهر يناير 2016.

عبدالله الطليحي يرزق بمولودته مريم

وكان الممثل الكويتي قد تعرض سابقًا لموجة من الانتقادات والغضب بعد نشره فيديو وهو يقبل طفليه من شفتيهما، واتهمه الجمهور بالترويج للبيدوفيليا والشذوذ.

أظهر الفيديو المتداول، الذي تصدر الترند، عبدالله الطليحي وهو يقبل ابنه من فمه، وما زاد الطين بلة تكرار اللقطة بطريقة مسرعة فبدا أنهما يتبدلان القبل أكثر من مرة؛ ما أشعل غضب رواد مواقع التواصل.

وبعد موجة الغضب والاتهامات وانقسام رواد مواقع التواصل بين مدافع ومعارض، قرر الطليحي الخروج عن صمته والرد عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، فنشر لقطة قبلته مع ابنه، وعلَّق عليها: "شسالفة العالم عيب أبوس عيالي، الحمد الله والشكر ترند وأنا أبوس ولدي".



