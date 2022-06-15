عبدالمجيد عبدالله يحطم الأرقام القياسية في موسم جدة

يستعد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله لإحياء حفلين ضمن في مدينة جدة السعودية.

قررت الهيئة العامة للترفيه والمركز الوطني للفعاليات من لإقامة حفلين متتالين لنجم الأغنية السعودية في تاريخ 24 و25 يونيو الجاري، ضمن فعاليات أيامنا الحلوة في موسم جدة، وذلك على مسرح مدينة "جدة سوبردورم".

وكشفت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، المسؤولة عن تنظيم الحفل، أن عبدالمجيد عبدالله حقق نجاحًا كبيرًا وحطَّم الأرقام القياسية بعد نفاذ تذاكر الحفل خلال ساعتين.

مرة أخرى في أقل من شهر يثبت الفنان الكبير ⁦@Abdulmajeed6531⁩ انه نجم جماهيري من الطراز الاول ومحبوب الجماهير ورقم صعب حيث اثبت مجددا تحطيم الارقام القياسية في موسم جدة في خلال ساعتين نفذت ٢٠ الف تذكرة وعدد الانتظار يفوق ٣٥٠ الف من عشاقه برافوووو بوعبدالله👏🏻 #جدة #روتانا pic.twitter.com/Fx8EOnamms — سالم الهندي (@salhendi) June 14, 2022

ونشر المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة، سالم الهندي، بيانًا يشيد فيه بالنجم عبر حسابه على موقع تويتر، كتب فيه: "مرة أخرى في أقل من شهر يثبت الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله انه نجم جماهيري من الطراز الاول ومحبوب الجماهير ورقم صعب حيث اثبت مجددا تحطيم الارقام القياسية في موسم جدة في خلال ساعتين نفذت ٢٠ الف تذكرة وعدد الانتظار يفوق ٣٥٠ الف من عشاقه برافوووو بوعبدالله".

وسيشعل عبد المجيد الأجواء ويمتع جماهيره بباقة من أغانيه القديمة والحديثة، إذ يتجهز لبرنامج متكامل يتضمن أغنيات آخر ألبوماته "عالم موازي"، كما سيصاحبه فرقة موسيقية كبيرة بقيادة المايسترو وليد فايد.

عبد المجيد عبدالله يكشف مرضه النادر

وفي وقت سابق، كشف الفنان السعودي عن إصابته بمرض نادر في الأذن، وذلك خلال إحياء حفله الغنائي على خشبة مسرح "أرينا" إلى جانب فنان العرب محمد عبده خلال حفل تريو الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الثانية.



وفي التفاصيل، حينما سأل محمد عده مواطنه عبدالمجيد عن سبب تغيبه وقلة ظهوره في الحفلات، أجاب أنه يعاني من مشكلة صحية تجعله غير متزن، ليمازحه محمد عبده بقوله "شايفك متل الجني قدامي"، وهنا قرر عبدالمجيد عبدالله الحديث عن مرضه حيث قال إنه يعاني من التهابات داخلية في الاذن وهو مرض يحمل اسم "المناير" وطلب من جمهوره الدعاء له لتجاوز الأزمة الصحية من أجل أن يتمكن من الوقوف أمامهم بشكل دائم.

وقرر محمد عبده ممازحته مجددًا وقال له: "لو اصفعك على اذنك شو يصير فيك"، ليرد عبدالمجيد ضاحكًا بأنه سيصبح عند الجمهور، وتمنى الجمهور للفنان السعودي السلامة وتجاوز ازمته الصحية من أجل العودة للجمهور الذي يرغب برؤيته باستمرار