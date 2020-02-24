عبلة كامل تعود للسينما بعد غياب 10 سنوات!

أفادت بعض المصادر أن الممثلة المصرية "عبلة كامل" مرشحة لدور البطولة في الفيلم القادم "كيرة والجن".

الفيلم سيكون من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم هند صبري، روبي، أحمد مالك، وغيرهم، العمل القادم يعد من أضخم إنتاجات السينما المصرية، إذ أن معدات التصوير طُلبت خصيصاً من خارج البلد، كما يتم بناء ديكورات فخمة لتناسب الحقبة الزمنية التي تمثلها قصة الفيلم المقتبسة من كتاب "كيرة والجن"1919، إضافة إلى الملابس التي ستكون خصيصة للفيلم.

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"كيرة والجن" يروي واقع الشعب المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي ويسلط الضوء على عدة أبطال ممن خسروا حياتهم في المعارك ضد المحتل.

يذكر أن أخر أعمال عبلة كامل في السينما المصرية كان فيلم "الكبار" في عام 2010، أما فيما يتعلق في الشاشة الصغيرة فقد شاركت بمسلسل "سلسال االدم" الذي عرض الجزء الأخير منه عام 2018.

من جهة أخرى، مرت عبلة كامل بقصتين عاطفيتين في حياتها، أولها زواجها من المخرج والممثل "أحمد كمال" وأثمر عنه إبنتين "زينب وفاطمة" قبل أن ينتهي بالطلاق ثم تزوجت لمدة سنتين من الفنان "محمود الجندي".



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