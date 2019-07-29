عبير نعمة تنقل جمهور "جرش" لفضاءات الطرب الأصيل!

جرش – البوابة – وسام نصر الله

"صوتها نعمة من الله" بهذه الكلمات القليلة وصف سائح لبناني تواجد على مدرجات المسرح الشمالي لمدينة جرش الأثرية -45 كم شمال غرب العاصمة عمان-، ابنة بلده الفنانة والباحثة الموسيقية عبير نعمة.

الفنانة اللبنانية أحيت مساء الجمعة الماضي ليلة طربية استثنائية في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 34، لتعيد الألق والبريق للمسرح الشمالي الذي يتميز باستضافته للفعاليات الثقافية والفنية عالية المستوى.

عبير نعمة الحاصلة على 3 جوائز من "الموريكس دوور" قدمت باقة من روائعها الخاصة ومجموعة من أغاني الطرب الأصيل، للسيدة فيروز ووديع الصافي وليلى مراد وزكي ناصيف وملحم بركات، وبعضا من الأغاني التراثية والفلكلورية لبلاد الشام ومصر.

عبير نعمة بصوتها العذب والأوبرالي قدمت إضافة مهمة لمهرجان هذا العام -بحسب سائح قادم من فلسطين 48-، واستطاعت أن تحلق بجمهورها وتأخذه من فضاءات "جرش" إلى أعالي جبال لبنان.

"المسرح الشمالي" توهج بأكثر من ألفي متفرج تواجدوا على مدرجاته للاستمتاع بحفل "عبير نعمة"، التي تعاملت بحب وانسجام مع محبيها الذين انصتوا وتفاعلوا مع كل ما قدمت من فن جميل.

السوبرانو اللبنانية بدأت حفلها بأغنية "قهوة على النار" للملحن شربل روحانا، لتتبعها بالأغنية التراثية "طلعت يا محلى نورها" للمصري سيد درويش، ومن ثم لتقدم من أعمالها الخاصة "تلفنتلك" التي لحنها شقيقها ايلي نعمة وهي من كلمات الشاعر جيرمانوس.

ومن ألبوم "غني قليلا" قدمت الفنانة اللبنانية "فكر بغيرك" للشاعر الراحل محمود درويش وألحان الفنان والموسيقي مارسيل خليفة، طالبة من الجمهور الغناء معها.

ومن روائع الزمن الجميل قدمت "نعمة" للفنانة الراحلة ليلى مراد "أنا قلبي دليلي"، للشاعر ابو السعود الإبيارى وألحان الموسيقار محمد القصبجي، كما غنت بصوتها العذب على ايقاع البيانو "خلف الجرود"، لتعود وتغني للشاعر جيرمانوس والموسيقي مارسيل خليفة الأغنية التي لاقت صدى ورواجا كبيرا "هيدا انت".

وتفاعلت الباحثة الموسيقية مع جمهورها بسؤالهم عن رغباتهم فيما يريدون من اغاني لتقديمها لهم على المسرح، فكانت أغنية "بيروت" للسيدة فيروز التي غنتها مع الجمهور سويا وسط تصفيق حار.

وواصلت عبير نعمة حفلها مقدمة "وينك" للشاعر جيرمانوس وألحان مروان خوري، والتي حازت على أفضل أغنية في لبنان لعام 2018، كما قدمت "يلا تنام" للسيدة فيروز، ومن أعمالها الخاصة قدمت "غريبين وليل".

وقدمت الفنانة اللبنانية حفلها بمصاحبة فرقة اوركسترا المعهد الوطني للموسيقى المكونة من 25 عازفا على مختلف الآلات الموسيقية بقيادة البيانو و8 مرددين، فغنت لملحم بركات "شباك حبيبي"، وعلى ايقاع البيانو قدمت ترنيمة "كيف لي أن أشفى من حبك"، كما قدمت "ودعت الليل الطويل"، ومن كلمات لوكاس صقر وألحانها قدمت "شو صاير يا ترى".

وقالت الفنانة اللبنانية لجمهورها خلال الحفل: "الطاقة التي تصلني منكم كبيرة ومحبتكم كبيرة وأتمنى أن اعود لأراكم مرة أخرى قريبا، خاصة وأن المحبة بين لبنان والاردن كبيرة".

وألهبت عبير نعمة المدرجات بالأغاني التراثية فقدمت "دقوا المهابيش" و"لوحي بطرف المنديل"، لتختتم حفلها بروائع الفنان والملحن اللبناني زكي ناصيف "اشتقنا ع لبنان" و"سهرنا وما نمنا"، و"اشتقنا كثير يا حبايب"

وفي ختام الحفل، سلم المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، درع المهرجان التكريمي للفنانة نعمة.

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