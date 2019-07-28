عساف وكرزون يحييان حفلا جماهيريا ضخما في "جرش"!

جرش – البوابة – وسام نصر الله

تدفق الآلاف مساء الخميس الماضي إلى المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية -45 كم شمال غرب العاصمة عمان- لحضور حفل نجم أراب آيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف، والسوبر ستار الأردنية ديانا كرزون.

الجمهور توافد على "المسرح الجنوبي" الذي تقام عليه الفعاليات الرئيسية لمهرجان جرش للثقافة والفنون، لحضور الحفل المميز والذي كان واحدا من أنجح حفلات المهرجان من حيث الكثافة الجماهيرية التي قدرها البعض بانها تجاوزت ال 6 آلاف متفرج.

الحفل الذي امتد لأكثر من ساعتين، ضمن فعاليات المهرجان بدورته 34، شهد تفاعلا جماهيريا كبيرا من ناحية الهتافات والغناء مع عساف وكرزون، مع حضور لافت للجمهور العربي المحب للفنانين من خارج الاردن.

الفنان الفلسطيني عساف بدأ برنامجه الفني وسط صيحات وهتافات الجمهور الذي رفع صوره وردد اسمه كثيرا قبل أن يطل على المسرح، بأغنية "خلي مكانك خالي" التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا على امتداد العالم العربي، ليلحقها بأغنية وطينة مهداة للشعب الاردني حملت عنوان "يا ابو حسين" في إشارة للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، موجها رسالة حب للأردن وللقيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية ولكافة محبيه في كل مكان.

وقدم نجم أراب آيدول "ع اللومه" و"لوين بروح" و"يا بياعين الهوى" و"يا حلالي"، كما قدم أغنية "بصراحة" باللهجة العراقية تلك الأغنية التي لقيت صدى واسعا ونجاحا كبيرا بعد إطلاقها بعدد مستمعين تجاوز 11 مليون شخص.

وتابع الفنان الفلسطيني حفله الجماهيري بتقديم أغنيته الشهيرة "علي الكوفية"، مع تفاعل جماهيري كبير وترديد كلمات الأغنية مع نجمهم المحبوب، ليواصل بعدها تقديم: "يا طير الطاير"، "وين ع رام الله ، و"ع العين موليتين"، و"يا بيرقنا العالي" ، و"دحية".

وختم عساف برنامجه الفني بأغنية احضنوا الأيام، للفنانة الجزائرية الراحلة وردة، ليقدم بعدها المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي درع المهرجان للفنان الفلسطيني تقديرا له على مشاركته المميزة.

عروس الأردن

وكانت نجمة سوبر ستار الفنانة كرزون قد قدمت في برنامجها الغنائي باقة من أجمل اغانيها وسط هتاف محبيها وعشاقها، فبدأت الحفل بأغنية "يا اردنا"، لتتبعها بأغنيتها الرومانسية "انساني ما بنساك"، ومن ثم مجموعة من الأغاني الوطنية "يا جنوبي" و"أردنيا ها الليلة"، و"يا بنات الأردن ".

وبعد سؤال كرزون لجمهورها "مين العريس اللي فرحه قريب" غنت "يا عريسنا" و"يا بنات الأردن".

وكرم مدير المهرجان سماوي الفنانة الأردنية بتقديم درع المهرجان لها، تقديرا لها على المشاركة بفعاليات المهرجان وغنائها على "المسرح الجنوبي".

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