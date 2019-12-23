بكلمات مؤثرة..نقيب الفنانين في لبنان ينعى وفاة "شاويش المسرح الرحباني"

نقلت المواقع والصحف اللبنانية ببالغ الحزن والأسى يوم أمس خبر وفاة الممثل اللبناني وليم حسواني، وهو أحد الأشخاص الذين رسموا الابتسامة على وجوه الكثيرين خلال عمله في المسرح والفن وخاصة في دوره "الشاويش" الذي منحه إياه عاصي الرحباني في مسرحية وفيلم "بياع الخواتم".

وكان نقيب الممثلين في لبنان جان قسيس، كتب نعيًا لوفاة الفنان وليم حسواني، وكلماته المؤثرة هذه كتبها على تويتر وقال: "وين رحت يا شاويش؟ تركت البلد مبلبلًا ورحلت. أنت الذي كنت تحلّ المشاكل بأطيب وأظرف أسلوب، أما وجدت سبيلًا لحلّ مشاكل لبنان قبل أن ترحل؟", وأضاف: "دمعةٌّ على الوطن ودمعة عليك وقلبٌ مجروح يبكيكما معًا..إلى جنّة الخلد يا أستاذ وليم. وليم الحسواني في ذمّة الله".

وتوفي الممثل وليم حسواني عن عمر ناهز الـ86 عامًا، وهو ممثل وشاعر لبناني وعمل مع الأخوين رحباني في البداية من خلال مسرحية "موسم العز" في دور راقص، لكن عندما سمع صوته عاصي الرحباني دعاه للمشاركة في المسرحية بدور ممثل ومغني، وأيضًا دور الشاويش في مسرحية "بياع الخواتم" الذي أصبح حكرًا له، وسمّي فيما بعد "شاويش المسرح الرحباني".

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