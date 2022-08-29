عضوة Blackpink "ليسا" تصبح أول نجمة كيبوب تفوز بجائزة VMA

أقيم يوم أمس الأحد حفل توزيع جوائز Video Music Awards في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث حضر العديد من نجوم الموسيقى والغناء الذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم خلال الحفل.

ليسا من فرقة بلاك بينك تفوز بجائزة VMA

حصلت عضوة الفرقة الكورية الشهيرة بلاك بينك "ليسا" على جائزة أفضل نجمة "كيبوب"، حيث أصبحت النجمة الكورية أول مغنية فردية تفوز بجائزة VMA على مدار تاريخ الحفل خلال الأعوام الماضية.

أما الفرقة الكورية "بلاك بينك" فقد كانت من أبرز الحضور في حفل توزيع الجوائز، حيث حصلت الفرقة الكورية على جائزة أفضل أداء ميتافيرس.

إطلالات النجوم خلال الحفل الكبير

حرص العديد من النجوم بالتواجد على السجادة الحمراء، وتألق العديد نجوم هوليوود في عالم الموسيقى والغناء خلال تواجدهم في الحفل وكان منهم النجمة العالمية "تايلور سويفت" والتي ارتدت فستان ميتاليك باللون الفضي مرّصع بالجواهر، وقد حصلت تايلور على العديد من جوائز الحفل الرئيسية كما أنها رُشّحت لجوائز أخرى.

أما النجمة العالمية أفريل لافين حرصت على اختيار إطلالة كاجوال من خلال ملابس مميزة ناسبت شخصيتها والتي كانت عبارة عن بلوزة باللون الأسود مع بنطلون واسع بنفس اللون، وأكملت الإطلالة بإكسسوارت مميزة على جانب البنطلون مع حزام، وتركت شعرها الملون منفردًا.

أما نيكي ميناج والتي ظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة فقد ألقت خطاب مؤثر خلال تسلّمها جائزة أفضل عمل هيب هوب، وشكرت في الخطاب العديد من النجوم الذين دعموها.