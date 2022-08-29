  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. عضوة Blackpink "ليسا" تصبح أول نجمة كيبوب تفوز بجائزة VMA

عضوة Blackpink "ليسا" تصبح أول نجمة كيبوب تفوز بجائزة VMA

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 08:24
ليسا
ليسا

أقيم يوم أمس الأحد حفل توزيع جوائز  Video Music Awards في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث حضر العديد من نجوم الموسيقى والغناء الذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم خلال الحفل.

اقرأ ايضاًعضو فرقة BTS عضو فرقة BTS "في" يواعد النجمة الكورية جيني من BLACKPINK.. والدليل هذه الصورة

ليسا من فرقة بلاك بينك تفوز بجائزة VMA

حصلت عضوة الفرقة الكورية الشهيرة بلاك بينك "ليسا" على جائزة أفضل نجمة "كيبوب"، حيث أصبحت النجمة الكورية أول مغنية فردية تفوز بجائزة VMA على مدار تاريخ الحفل خلال الأعوام الماضية.

أما الفرقة الكورية "بلاك بينك" فقد كانت من أبرز الحضور في حفل توزيع الجوائز، حيث حصلت الفرقة الكورية على جائزة أفضل أداء ميتافيرس.

Image

إطلالات النجوم خلال الحفل الكبير

حرص العديد من النجوم بالتواجد على السجادة الحمراء، وتألق العديد نجوم هوليوود في عالم الموسيقى والغناء خلال تواجدهم في الحفل  وكان منهم النجمة العالمية "تايلور سويفت" والتي ارتدت فستان ميتاليك باللون الفضي مرّصع بالجواهر، وقد حصلت تايلور على العديد من جوائز الحفل الرئيسية كما أنها رُشّحت لجوائز أخرى.

تايلور سويفت

اقرأ ايضاًعضو فرقة BTS عضو فرقة BTS "كيم نامجون" الرجل الأكثر جاذبية.. ماذا عن نجم سبايدرمان هنري كافيل

أما النجمة العالمية أفريل لافين حرصت على اختيار إطلالة كاجوال من خلال ملابس مميزة ناسبت شخصيتها والتي كانت عبارة عن بلوزة باللون الأسود مع بنطلون واسع بنفس اللون، وأكملت الإطلالة بإكسسوارت مميزة على جانب البنطلون مع حزام، وتركت شعرها الملون منفردًا.

أما نيكي ميناج والتي ظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة فقد ألقت خطاب مؤثر خلال تسلّمها جائزة أفضل عمل هيب هوب، وشكرت في الخطاب العديد من النجوم الذين دعموها.

أفريل لافين

كلمات دالة:ليسافرقة بلاكبينكأخبار المشاهيراعمال المشاهيراحتفالات المشاهيرجوائز المشاهيرحفل MVA

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...