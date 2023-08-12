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عضو فرقة BTS "شوقا" يودّع جمهوره.. فيديو مؤثر

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 12 آب / أغسطس 2023 - 09:24
شوقا
شوقا

ودّع النجم الكوري الشهير وعضو فرقة BTS "شوقا" جمهوره الواسع والكبير في آخر حفلاته الغنائية المقامة ضمن جولته Agust D Tour قبل التحاقه بالخدمة العسكرية وغيابه عنهم لسنوات.

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شوقا يودّع جمهوره بطريقة مؤثرة
 

أعلنت الشكة المسؤولة عن إدارة اعمال فرقة BTS الشهيرة بان النجم الكوري بدأ بالفعل بإجراءات الخدمة العسكرية، حيث انه سحب طلب تأجيل التجنيد لكن لم يُعرف حتى الوقت الحالي عن تاريخ الالتحاق بالتحديد.
 

وجاء هذا الخبر بعد يوم واحد من آخر حفلة له في منطقة سيول التي انهى بها جولته الغنائية العالمية، حيث بدا التأثر واضحاً على النجم الشاب خلال حفلته إذ أنه من المفترض ان تكون هذه الحفلة الأخيرة، حيث من المفترض أن يغيب عن جمهوره حتى عام 2025.
 

ولن يستطيع شوقا احياء أي حفلات او التواصل مع الجمهور بشكل رسمي حتى 2025 ولذلك تأثّر بشكل كبير وهو يودع الجمهور قبل التحاقه الى التجنيد العسكري.

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في المقابل انقسم جمهور النجم الكوري ورواد السوشال ميديا في تعليقهم على تأثر نجم فرقة BTS خلال غنائه، واكد البعض أن السبب بالفعل نيته الالتحاق بالخدمة العسكرية.

فيما أشار آخرون أن السبب هو تأثره بالأغنية التي قدمها حيث انه لم يتضح بعد الموعد الرسمي للالتحاق بالعسكرية.

وتحظى فرقة BTS الكورية وجميع أعضاء الفرقة بشعبية كبيرة في العالم والوطن العربي.

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