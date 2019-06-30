عطل فني على مسرح موازين يُفقد إليسا أعصابها ويدفعها للصراخ! (فيديو)

شاركت النجمة اللبنانية إليسا في مهرجان موازين في المغرب خلال الأيام الماضية، وأحيت حفلًا غنائيًا بحضور عدد كبير من محبيها، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان ووقع عطل فني أثناء غنائها على المسرح، وهو ما جعلها في حالة ارتباك واضحة كما ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل.

وفي التفاصيل، ظهرت إليسا متوترة وعلى وشك أن تفقد أعصابها أثناء حفلها في مهرجان موازين، وذلك بسبب وقوع مشكلة في الصوت، حيث ظهر أحد الفنيين وهو يحاول أن يثبت السماعات في أذنيها، قبل أن تنفجر غضبًا في النهاية على أعضاء فرقة الكورال وتقول لهم: "طيب غنوا! شو بكن؟؟!".

يشار إلى أن عدد كبير من النشطاء على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، عبّروا عن رفضهم ومعارضتهم لمهرجان موازين في المغرب، والسبب بحسب ما تناقله العديد من المعلّقين هو أن الأموال تصرف على إقامة المهرجان بينما المواطن يعاني من أزمة اقتصادية، واصفين الأمر بالمهزلة.

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